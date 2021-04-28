520 Gün Mars Simülasyonunda Kalanların Bağırsakları Bozuldu

520 günlük Mars simülasyonu insan bağırsağını değiştirdi. Bir araştırma ekibini, Haziran 2010'dan Kasım 2011'e kadar izole şekilde tutan Mars500 çalışması, insan bağırsağında önemli sonuçlara yol açtı. Mars'a yapılacak bir görevi simüle etmek için 520 gününü tek başına geçiren ekipte önemli mikrobiyom değişiklikler bulundu.

Yeni bir araştırmaya göre, Mars500 isimli bir deneye katılan mürettebat üyeleri, 520 gün izole edildikten sonra bağırsak mikrobiyotalarında önemli değişiklikler yaşadı. Araştırmacılar Rusya, Avrupa ve Çin'den altı mürettebatın dışkı örneklerinden veri analizi gerçekleştirdi.

520 günlük Mars simülasyonu insan bağırsağını değiştirdi

Mürettebat, uluslararası uzay ajanslarının 2030'lu yıllarda yapmayı umduğu Mars'a insanlı görevi simüle etmek için Haziran 2010'dan Kasım 2011'e kadar Moskova'da tamamen kapalı bir habitatta yaşadı. Bu deney süresi, kontrollü koşullar altında insanlara yapılan en uzun dönem olarak biliniyor.

Amaç ise dünyadan kopuk yaşamın fizyolojik ve psikolojik sağlık üzerindeki etkisini test etmekti. Önceki çalışmalar, altı mürettebat üyesinin vücut kütlelerinde, kas kuvvetlerinde ve diğer göstergelerde büyük değişiklikler yaşadığını göstermişti.

Mars500 mürettebatı, izolasyondan çıktıktan sonra vücut kütlesinde ve kas gücünde önemli kayıplara uğramanın yanı sıra, glikoz metabolizmasında büyük prediyabetik bozulmalar da yaşadı.

Analiz ayrıca, uzun süre izole edilmenin, yeni keşfedilen ve insan sağlığı için önemi henüz tam olarak anlaşılmayan bir dizi bağırsak bakterisini artırdığını gösterdi.

Montréal Üniversitesi (UdeM) Bitki Biyolojisi Araştırma Enstitüsü'nde araştırma görevilisi olan ve çalışmanın baş yazarı Nicholas Brereton, "Bağırsak mikrobiyom değişiklikleri ile ekibin metabolizmasının bozulması arasında nedensel bir ilişki olduğuna dikkat etmeliyiz" dedi ve şöyle devam etti:

"Belirli bağırsak bakterilerindeki azalma, önemli mikrobiyom değişikliklerinin belirlenmesi ve astronot sağlığını korumak için dikkate değer bir adımdır. Merak ettiğimiz şey, gelişmiş metagenomik teknolojiler kullanılarak yapılan ancak hala gizemini koruyan mikrobiyal türlerdeki artış."

Mikrobiyom değişikliklerinin keşfi, bu semptomlar arasındaki eksik bir bağlantıyı temsil ediyor ve bilim insanlarının astronotların uzun süreli uzay uçuşunda ne kadar hayatta kalabileceklerini ve ayrıca insanların genel olarak habitatlarıyla nasıl etkileşimde bulunabilecekleri konusundaki anlayışlarını derinleştiriyor.

Araştırmacılar, bağırsak mikrobiyom türlerini kesin olarak tanımlamak ve ölçmek için yüksek çözünürlüklü genomik teknikler geliştirdi ve 200'den fazla bilim insanına bilgi gönderdi. Mars500, Kanada Uzay Ajansı ve Kanada Doğa Bilimleri ve Mühendislik Araştırma Konseyi'nden fon almıştı.