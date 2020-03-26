56 Uygulamada Kötü Amaçlı Yazılım Ortaya Çıktı

Check Point Research'ten güvenlik araştırmacıları 56 uygulamada kötü amaçlı yazılım keşfetti.

Uygulamalar Keşfedilmeden 1 Milyon Kez İndirildi!

Son zamanlarda Google Play'de kötü amaçlı yazılım içeren 56 Android uygulaması keşfedildi. B u uygulamalar bir milyondan fazla indirildi. 24 çocuk oyununda ve 32 yardımcı uygulamada gizlenen yeni bir kötü amaçlı yazılım türü keşfedildi.

Tekya olarak adlandırılan kötü amaçlı yazılım, esasen mobil reklam sahtekarlığı yapmaya odaklanmakta ve çeşitli orijinal reklamlarda sahte tıklamalar oluşturmakta.

Paylaşılan raporda " Tekya kötü amaçlı yazılımı Google Play Protect tarafından algılanmamak için yerel kodu gizliyor ve kullanıcının eylemlerini taklit etmek/ sahte tıklamalar oluşturmak için Android'de 'MotionEvent' mekanizmasını kullanıyor" yazmakta.

Uygulamalar Google tarafından uygulama mağazasından kaldırıldı. Google geçtiğimiz haftalarda da yayınladığı blog yazısında 600 uygulamayı kaldırdığını duyumuştu ve uygulamaların çok fazla reklam gösterdiğini söylemişti.