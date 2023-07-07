589 TL Değerindeki Sevilen Yarış Oyunu Ücretsiz Oldu!

Tüm dünyayı saran yaz indirimleri kapsamında zaman zaman farklı platformlarda ücretsiz oyun olanağı sağlandığını da görüyoruz. Bu kapsamda Ubisoft'un hamlesi The Crew 2 ile geldi.

Steam'de 589 TL'den satılan The Crew 2, her ne kadar indirimle alınabilir miktarlara düşse de oyunları deneyimlemeden almak istemeyen kullanıcılar olabiliyor.

589 TL Değerindeki The Crew 2 Kısa Süreliğine Ücretsiz

Ubisoft bu oyuncuları düşünerek hem oyunu deneyimleme şansı hem de beğendiğiniz takdirde oyunu satın alarak kaydınızı taşıma imkânı tanıyor ve The Crew 2'yi kısa süreliğine ücretsiz olarak sunuyor.

The Crew 2'yi Free Weekend etkinliği kapsamında 10 Temmuz saat 17.00'a kadar Ubisoft Connect üzerinden ücretsiz olarak oynayabileceksiniz. Oyuna ücretsiz olarak erişmenizi sağlayacak Ubisoft Connect sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Peki siz The Crew 2'yi oynamayı düşünüyor musunuz? Oyun hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.