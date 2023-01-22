59 TL Değerindeki Ubisoft Oyunu Ücretsiz Oldu!

Ubisoft'un geçmişte oldukça sevilen oyunlarından, Rayman serisinden 59 TL değerindeki Rayman Raving Rabbids ücretsiz oldu. Bu ücretsiz oyunu kütüphanenize nasıl ekleyebileceğinizi sizler için derledik.

Özellikle artan kurlar ve son dönemdeki oyun zamları göz önüne alındığında ücretsiz oyunlar oyuncuların âdeta bel kemiği durumunda. Epic Games her hafta ücretsiz oyunlar sunarken, Steam ve Ubisoft Connect gibi platformlar ise dönem dönem ücretsiz oyunlar sunuyorlar.

Bugün de Ubisoft Connect bir yenisi ile karşımızda. Ubisoft'un sevilen markalarından Rayman'ın dördüncü macerası olan Rayman Raving Rabbids, Ubisoft Connect üzerinden ücretsiz olarak dağıtılıyor.

59 TL Değerindeki Rayman Raving Rabbids Nasıl Ücretsiz Alınır?

Rayman Raving Rabbids'i ücretsiz olarak alabilmek için Ubisoft hesabına sahip olmanız gerekiyor.

Ubisoft Connect uygulamasını bilgisayarınıza indirin ve hâlihazırda bir hesabınız varsa giriş yapın, yoksa yeni hesap oluşturun.

Store kısmından Rayman Raving Rabbids'i aratın ve oyunun sayfasına gidin.

Ekranın sağ alt köşesinde yer alan 'Get It For Free' seçeneğine tıklayın.

Bu işlemin ardından oyun Ubisoft kütüphanenize eklenmiş olacak. Rayman Raving Rabbids'i dilediğiniz zaman indirerek oynamaya başlayabilirsiniz.

Rayman Raving Rabbids'i 23 Ocak saat 16:00'ya kadar ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.