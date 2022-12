599 TL Değerindeki Battlefield 2042 ve 3 Oyun Ücretsiz Oldu!

Valve bu hafta sonuna özel dört adet ücretsiz oyun sunuyor. Sınırlı bir süre için popüler Battlefield 2042, Hell Let Loose, Witch It ve Secret Neighbor: Hello Neighbor Multiplayer oyunları ücretsiz olarak oynanabilecek.

Bu, tek kuruş harcamadan ilgi çekici çok oyunculu deneyimlerin keyfini çıkarmak için kaçırmamanız gereken mükemmel bir fırsat. Peki oyunlar hangi tarihlerde ücretsiz olacak?

Battlefield 2042 (1-8 Aralık 2022)

3. Sezon'un gelişiyle birlikte oyuncu sayısındaki yükselme de başladı. Battlefield 2042, içeriğini yeni bir harita, oynanabilir uzman Rasheed Zain ve bir dizi yeni silah ve araçla genişletti. Ayrıca oynamayı ve yeni şeylerin kilidini açmayı seven herkes için yeni bir Battle Pass var.

Savaş alanına doğrudan dalmak için Battlefield 2042 Steam sayfasına gidin ve "Oyunu Oyna" seçeneğine tıklayın. Artık Battlefield 2042'yi ücretsiz olarak indirebilir ve oynayabilirsiniz.

Ücretsiz oynama süresi sona erdikten sonra Battlefield 2042'yi oynamaya devam etmek için satın almanız gerekecek.

Hell Let Loose (1-4 Aralık 2022)

Hell Let Loose, tıpkı Battlefield 2042 gibi çevrimiçi bir birinci şahıs nişancı oyunudur. 14 farklı sınıftan birini seçebilir ve Omaha Sahili ve Stalingrad gibi bazı ikonik savaş alanlarına dalabilirsiniz.

Oynamaya başlamak için Hell Let Loose Steam sayfasına gidin ve "Oyunu Oyna" seçeneğine tıklayın. Artık 100 oyuncuya kadar destansı savaşlarla zorlu 2. Dünya Savaşı deneyiminin tadını çıkarabilirsiniz.

Ücretsiz oynama süresi sona erdikten sonra Hell Let Loose'u' oynamaya devam etmek için satın almanız gerekecek.

Witch It (1-4 Aralık 2022)

Witch It, bu hafta sonu ücretsiz olarak oynanabilecek başka bir çok oyunculu oyun. Witch It canlı ve büyülü bir dünyada geçen bir saklambaç oyunu. Oyuncular oyunda, ne pahasına olursa olsun saklanması gereken cadı veya onları yakalamaya çalışan avcıları yönlendiriyor.

Witch It Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Secret Neighbor: Hello Neighbor Multiplayer (1-4 Aralık 2022)

Son olarak, Hello Neighbor evreninde geçen çok oyunculu bir korku oyunu da sınırlı ücretsiz deneme sürümüyle sunuluyor. Secret Neighbor'da komşusunun ürkütücü bodrumunda mahsur kalan bir arkadaşını kurtarmaya çalışacaksınız.

Secret Neighbor: Hello Neighbor Multiplayer Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.