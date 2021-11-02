5D Optik Diskler TB'larca Veriyi Milyarlarca Yıl Saklayabilecek

Son yıllarda sabit sürücüler ve taşınabilir diskler her zamankinden daha güvenli bir hale erişmeyi başardı. Peki ya verilerimizi çok daha uzun süreler boyunca koruyabilmemiz gerekirse? Birkaç yıl önce ortaya çıkan 5D optik depolama teknolojisi, en yeni hali ile bu çözümde kilit rol oynayabilir.

5D Optik Depolama Teknolojisi Nedir?

Birkaç sene önce hayatımıza giren 5D Optik Disk teknolojisi, verileri saklamanın dayanıklı ancak yavaş bir yolu olarak öne çıkmıştı. Araştırmacılar bu teknoloji ile geliştirilen bir diskin 13,8 milyar yıl sonra hala kullanılabilir durumda olacağını ifade ediyor.

Evet, milyarlarca yıl sonra muhtemelen bu teknolojiye gerek kalmayacak ancak kısa vadede de çeşitli avantajları bulunuyor: Örneğin verileri 1.000 santigrat dereceye kadar korumak mümkün hale geliyor. Peki bu sistem temelde nasıl çalışıyor ve en yeni gelişmeler, bu yapıya neler ekledi?

Cam bir diskte üç katmanlı nano ölçekli nokta kullanan 5D Optik Disk teknolojisi; noktaların boyutu, yönü ve üç boyutlu konumu ile toplamda beş boyut veriyor. Veriler disklere lazerlerle eklendiği için lazer çok hızlı hareket ederse, diskin yapısal bütünlüğü de tehlikeye giriyordu.

Araştırmacı Yuhao Lei ise yüksek tekrarlama oranına sahip femtosaniye lazer ile bu sorunu ortadan kaldırmayı başardı. Teknik ayrıntılara girmeden özetlemek gerekirse, yeni teknoloji 0,23 MB / SN hızda veri yazabiliyor. Bu durumda 500 TB kapasiteye sahip bir 5D optik diski doldurmak çok daha kabul edilebilir bir düzey olan iki aya indirgeniyor.

Çalışma hala erken aşamada bulunuyor olsa da, araştırma ekibi bu yöntemle 5 GB metin verisi yazmayı başardı. Saklanan verileri okumak için yalnızca mikroskop ve polarizör gerekiyor ve milyarlarca yıla varan düzeyde okunabilir kalması gerekiyor.