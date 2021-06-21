5G Abone Sayısı 2021'in Sonuna Kadar Rekor Sayıya Ulaşabilir

5G abone sayısı, Ericsson Mobilite Raporu'na göre mevcut artış hızına bağlı olarak bu yılın sonuna kadar yeni bir rekorun kırılmasına katkı sağlayabilir. Her gün 1 milyon artış görmeye devam eden 5G, tarihin en hızlı benimsenen nesil olma yolunda hızla ilerliyor.

Çin, Kuzey Amerika Birleşik Devletleri ve Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konseyi pazarları, 5G abonelerindeki artış açısından başta geliyor. Avrupa'nın ise diğerlerine kıyasla biraz daha yavaş bir başlangıç yaptığı görülüyor.

5G Abone Sayısı Yıl Sonuna Kadar Rekor Kırabilir

Dördüncü nesilden katbekat fazla hız sunan 5G'nin abonelerinde yılın ilk çeyreğinde büyük bir artış oldu. Bu artış 70 milyona dayanırken bu sayının yılın sonuna kadar 580 milyona çıkması bekleniyor.

Ericsson Mobilite Raporu'nun 20. sürümündeki tahminlere göre 5G önceki nesillere göre en hızlı kabul gören mobil nesil olabilir. 5G abone sayısının 2026 yılının sonuna kadar yaklaşık olarak 3,5 milyara ulaşması ve nüfusun yüzde 60'ını kapsaması öngörülüyor.

5G'nin kabul görme hızı bölgeden bölgeye göre farklılık gösterebiliyor. Kullanım artışına bakılacak olursa yavaş bir başlangıç yapan Avrupa, 5G yayılma hızında Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konseyi pazarlarının gerisinde kaldı.

5G'nin aynı kilometre taşına 4G LTE'den iki sene önce ulaşmayı başararak 1 milyar abone sayısını geçmesi bekleniyor. Yeni teknolojinin bu kadar hızlı yaygınlaşmasının en önemli nedenleri ise Çin'in 5G'ye daha fazla öncelik vermesi ve ticari 5G cihazlarının daha erken piyasaya sunulması ve bu cihazların ucuzlayarak daha uygun fiyatlı hale gelmesi olarak sıralanıyor.

Bu zamana kadar 300'ün üzerinde 5G destekli akıllı telefon modeli ya duyuruldu ya da piyasaya sürüldü. 5G'nin yakaladığı ivmenin COVID-19 sonrası ekonomik toparlanmanın önemli bir parçası olarak bağlantının artan rolü sayesinde önümüzdeki yıllarda da devam etmesi beklentiler arasında yer alıyor.

2026 yılına kadar tahmini 1,4 milyar 5G abone sayısı ile en büyük payın sahibinin Kuzey Doğu Asya olması bekleniyor. Kuzey Amerika'nın yüzde 84, Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konseyi bölgesinin yüzde 73 abonelik oranı ile en yüksek 5G abonelik penetrasyonunu oluşturmaları öngörülüyor.

Ericsson’ın Şebekelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fredrik Jejdling, 5G abone sayısı ile ilgili yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"Ericsson Mobilite Raporu'nun 20'nci sürümü; Çin, ABD ve Güney Kore gibi öncü pazarlardaki yayılım ve kapsama genişlemesiyle önemli bir kilometre taşına ulaşarak 5G'nin bir sonraki aşamasına geçtiğimizi gösteriyor. Artık ileri düzey 5G kullanım örneklerini gerçeğe dönüştürme ve vaatleri yerine getirme zamanı. İşletmeler ve toplumlar, 5G ile desteklenen dijital dönüşümün kritik bir rol oynadığı pandemi sonrası bir dünyaya da hazırlanıyor.”

Akıllı Telefonlar ve Videolar, Mobil Veri Trafiğini Arttırıyor

1 exabayt (EB), 1.000.000.000 GB'a denk geliyor. Küresel mobil veri trafiği 2020'nin sonunda aylık 49 EB'yi aştı ve 2026'da yaklaşık 5 kat büyüyerek aylık 237 EB'ye ulaşması bekleniyor. Bu trafiğin şu an yüzde 95'ini taşıyan akıllı telefonlar da her zamankinden daha fazla veri tüketiyor. Dünya genelinde akıllı telefon başına ortalama kullanım artık aylık 10 GB'ı aşıyor. Bu oranın 2026'nın sonunda aylık 35 GB'a ulaşacağı öngörülüyor.

Kitlesel IoT Alanında Büyük Bir Artış Var

Kitlesel IoT (Nesnelerin İnterneti) teknolojileri (NB-IoT ve Cat-M bağlantılarının 2021'de neredeyse yüzde 80 artarak yaklaşık 330 milyon) bağlantıya ulaşacağı tahmin ediliyor. 2026 yılında bu teknolojilerin tüm hücresel IoT bağlantılarının yüzde 46'sını oluşturacağı düşünülüyor.