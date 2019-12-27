5G Akıllı Telefon Realme X50 Canlı Görüntülendi

Realme, ilk 5G akıllı telefonu Realme X50’yi Ocak 2020’de duyuracak. Telefonun tanıtılmasına az bir zaman kala Weibo üzerinden sızdırıldı. 5G’li Android telefonun tasarımının yanı sıra öne çıkan özellikleri de açığa çıktı.

2020’de göreceğimiz onlarca 5G’li akıllı telefondan birisi olacak Realme X50 5G, lansman öncesinde oldukça net bir şekilde fotoğraflandı. Telefonun arka tasarımını açıkça görüyoruz. Kutup Beyazı rengiyle görüntülenen telefonun sol kenarı sesi açıp kısmanızı sağlayan butonlar yer alırken, arkadaki camın sol üst köşesinde LED flaşla desteklenen dikey dörtlü kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. X50’nin arka tasarımı Realme XT ve Realme X2 modellerine kıyasla farklı konumlandırılmış LED flaşa sahip. Telefonun sağ yanı ve bağlantı noktaları (portları) görülmüyor. Ancak telefonun resmi paylaşılan görsellerinden yanda parmak izi sensörünün olacağını biliyoruz. Yani telefonun güç tuşuna entegre edilmiş bir parmak izi okuyucu görebiliriz.

Realme X50 5G Özellikleri

RMX2051 ve RMX2025 model numaralarıyla görüntülenen Realme X50 5G, VOOC’un 4.0 40W şarj teknolojisinin gelişmiş bir sürümünü destekleyecek. Gelişmiş şarj ile telefon 30 dakika gibi kısa bir sürede yüzde 70 pil seviyesine ulaşabilecek. Akıllı telefonun batarya kapasitesini henüz bilmiyoruz. 6.6 inç, çift delikli tasarımlı IPS LCD ekrana sahip olması beklenen telefon, çift modlu 5G desteği sunan Snapdragon 765G işlemciden güç alacak. Arka dörtlü kamera kurulumunda ana lens 64MP Sony IMX686, çift ön yüz kamerası da 32MP ve 8MP olacak.

Realme X50 5G Fiyatı

Realme X50 5G fiyatını henüz bilmiyoruz ancak şu anda Çin pazarında yaklaşık 280 dolar fiyat etiketiyle en ucuz 5G telefon olan Redmi K30 5G’ye bir rakip geldiği kesin.