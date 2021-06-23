Yerli ve Milli 5G Altyapısı ile İlk Sesli Görüşme Yapıldı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli ve milli 5G altyapısı ile ilk sesli görüşmeyi gerçekleştirdi. Bakan Karaismailoğlu, 5G'ye özel yönetim, servis ve operasyonel yazılım ürünlerinin geliştirilmesi konusunda önemli bir eşiğin geride bırakıldığını belirtti.

Yerli 5G Altyapısı Üzerinden İlk Sesli Görüşme Gerçekleştirildi

Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi 7. Yürütme Kurulu ve Birinci Fazının Kapanış Toplantısı'na katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli ve milli olarak geliştiirilen 5G altyapısı üzerinden sesli görüşmeyi yaptı.

AA'daki habere göre 2020 yılı sonu itibarıyla dünya genelinde 7 milyardan fazla mobil telefon aboneliğinin bulunduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, 2025 yılına kadar küresel bağlantıların yüzde 20'sini 5G teknolojilerinin oluşturacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, dünyadaki mobil şekebe işletmecilerinin önümüzdeki beş yıl içerisinde şebekelerine 1,1 trilyon doları aşkın yatırım yapması ve bu yatırımın yüzde 80'inin 5G teknolojisine olmasının beklendiğini ifade etti.

2025 itibarıyla dünya çapında 100 milyar farklı bağlantının olacağını ve bu bağlantıların yalnızca yüzde 10'luk kısmının insanlardan oluşacağının tahmin edildiğini ifade eden Bakan Karailsmailoğlu, yakın gelecekte her bir kilometrekarede dolaşacak verinin yaklaşık olarak 4 yılda bir 16 kat artacağının öngörüldüğünü belirtti.

2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak içni yüksek teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Karaismailoğlu, Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi kapsamında 5G altyapıları için kritik bir öneme sahip olan çekirdek şebeke, baz istasyonu, 5G’ye özel yönetim, servis ve operasyonel yazılım ürünlerinin geliştirilmesi sürecinde önemli bir eşiği geride bıraktıklarını söyledi.

5G'nin kendinden önceki nesillerden farklı olarak internet hızını 100 kata kadar artıracağını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Elektronik haberleşme sektörünün Elektronik haberleşme sektörü şu anki ses, veri ve görüntü iletiminde adeta boyut atlayacak" dedi ve şu şekilde devam etti: