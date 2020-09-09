5G Bağlantılı Robot ile Uzaktan Dövme Yaptırdı

Operatör şirketi T-Mobile, Hollanda'da 5G ağının robotik operasyonların uzaktan dövme yapabileceğini kanıtladı. "İmkansız dövme" isimli çalışmada dövme sanatçısı uzaktan bağlanarak 5G robot yardımıyla dövme yaptı.

Hollanda 5G ağının reklamını yapmak isteyen T-Mobile farklı bir projeye imza attı. 5G'nin düşük gecikmesi nedeniyle bir dövme sanatçısı gerçek zamanlı olarak uzaktan bağlanarak 5G robot yardımıyla dövme yaptı.

T-Mobile 'İmkansız dövme' ile ilgili yaptığı açıklamada "Son dövme, kahramanca sebzeler ve protez deri örneklerinden oluşan bir ordu üzerinde yapılan sayısız testten sonra yapıldı" dedi. Gerçek bir mankenin koluna 5G bağlantısıyla yapılan dövme, özellikle pandemi döneminde daha çok dikkat çekecek gibi gözüküyor.

5G Bağlantılı Robot Sayesinde Uzaktan Dövme Dönemi

Hollandalı dövme sanatçısı Wes ve deney için Hollandalı aktris Stijn Fransen'e dövme yaptı. İlk defa 5G bağlantılı robot yardımıyla yapılan bu dövme her ne kadar basit gibi görünse de, uzaktan bağlantıyla gerçek zamanlı olarak yapıldığını hatırlatmak gerekiyor.

5G bağlantılı robotun geliştirme ekibinde yer alan Noel Drew, "İlk olarak, dövme sanatçısının hareketlerini nasıl izleyeceğimizi ve sahte bir uygulama kolunun yüzeyiyle ne zaman temas kurduğunu tespit edip bu verileri 5G ağı üzerinden nasıl aktaracağımızı bulmamız gerekiyordu" dedi ve şöyle devam etti:

"Bu verileri gerçek zamanlı olarak alabilen ve robotun insan koluyla ilişkili hareketlerini kontrol edebilen bir robotik platform geliştirmemiz gerekiyordu. Üçüncüsü, dövmenin ince ayrıntılarını derinlemesine anlamamız gerekiyordu. Bunların hepsini yaptık ve uzaktan dövmeyi başardık"