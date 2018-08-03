5G Destekli Motorola Moto Z3 Tanıtıldı

Geçtiğimiz gün Motorola tarafından tanıtılan Moto Z3 orta-üst seviye kullanıcıları için güzel bir alternatif sunuyor. Aynı zamanda Moto 5G moto mod ağına destek veren Moto Z3'ün teknik detayları, fiyatı ve çıkış tarihi haberimizde.

6 inçlik AMOLED ekrana sahip olan cihaz gücünü Qualcomm Snapdragon 835 yonga setinden alıyor. 4GB RAM ve 64GB dahili hafızayı barındıran Moto Z3'te 2 TB'a kadar destek sağlayan microSD kart yuvasını da belirtmek gerekiyor. 3000 mAh batarya, Android 8.1 Oreo ve USB-C bağlantı noktasına sahip olan telefonda çift arka kamera kurulumu bulunuyor.

Arkada çift 12MP, önde ise tek 8MP çözünürlüğünde kameralara yer veren Moto Z3'ün power tuşunda parmak izi okuyucu bulunuyor. Bu anlamda arka ve ön tasarımı sade tutmak isteyen Motorola, bu cihazında sağladığı Moto Mod desteğiyle dikkat çekmeyi başarıyor. Verizon 5G ağını kullanacak telefon sahipleri için Moto 5G'yi geliştiren üreticinin böylelikle pek çok kullanıcısına hızlı internet imkanı tanıyacağını söyleyebiliriz.

16 Ağustos'ta satışa başlayacağı söylenen cihazın 480 dolara alınabileceği dile getirildi. Şimdilik yalnızca ABD üzerinde satışı yapılacak olan Moto Z3'ün diğer pazarlarda da yer alması bekleniyor. Ayrıca Motorola 2019 yılında Moto 5G moto modunu ayrı olarak satacağını duyurdu.