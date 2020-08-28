En Yüksek 5G İndirme Hızı Sunan En İyi 10 Ülke

5G ağının 4G’ye göre en büyük avantajlarından biri ağ hızı. 5G’nin ticarileştirilmesi devam ederken, farklı ülkeler farklı 5G ağ hızlarına sahip. Aslında aynı ülkedeki operatörler farklı 5G hızları sunuyor. Opensignal, dünyanın çeşitli ülkelerindeki mobil operatörler müşterilerinin gerçek dünya 5G deneyimini analiz etti. Analizleri, Asya (Çin hariç), Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Amerika’daki ülkelere bakıyor. İşte en yüksek 5G indirme hızına sahip 10 ülke.

En Yüksek 5G İndirme Hızına Sahip Ülkeler

Suudi Arabistan

STC Group, Haziran 2019’da Suudi Arabistan’da 5G ticari hizmetlerinin başlatılmasını resmen duyurdu. Şirket, Krallık’ta bu hizmeti ticari olarak sunan ve Krallık’ın çeşitli şehirlerinde müşterilere sunan ilk operatör oldu. Küresel olarak, Suudi Arabistan’daki 5G kullanıcıları, en hızlı genel ortalama indirme hızını görüyor. Batı Asya ülkesi, 414.2 Mbps indirme hızı deneyimi kaydediyor.

Güney Kore

Güney Kore, 3 Nisan 2019’da 5G’yi ticari olarak kullanıma sunan dünyadaki ilk ülke. O zamanlar SK Telecom Co., KT Corp., ve LG Uplus Corp., ülke genelinde 5G ağlarını tanıttı. Şu anda ülkedeki 100’den fazla şehrin yaklaşık 85’i 5G ağına sahip. Ayrıca Nisan 2020 itibarıyla Güney Kore’nin altı milyonun üzerinde 5G abonesi var. 5G indirme hızı söz konusu olduğunda Güney Kore ortalama 312.7 Mbps indirme hızıyla ikinci sırada yer alıyor.

Avustralya

Avustralya’da 5G’nin ticarileştirilmesi 2019’da başlamış olsa da bu ağ şimdilik sadece belirli şehirlerde var. Telstra, Avustralya’da 5G ağını başlatan ilk operatör. Mart 2020’de Vodafone, Parramatta, Yeni Güney Galler’deki ilk 5G kulesini çalışır hale getirdi ve 2020 boyunca devam edecek. Şu anda Avustralya’da 5G, yalnızca 10’dan fazla şehir ve ilçede kullanılıyor. 5G’ye sahip bazı şehirler Brisbane, Sidney, Melbourne, Adelaide, Perth, Canberra, Hobart, Launceston, Gold Coast, Toowoomba. İndirme hızı açısından, Avustralya’da 5G indirme hızı ortalama 215.7 Mbps.

Tayvan

Tayvan’da 5G’nin ticarileştirilmesi çok erken oldu. Far EasTone (FET), Tayvan’ın metropol şehirlerinde ticari 5G’yi başlattı. Radyo erişim ağı (RAN) ve 5G temel teknolojisi yalnızca Ericsson’a ait. 5G hızına gelince ortalama 210.2 Mbps’lik 5G indirme hızıyla dördüncü sırada yer alıyor.

Kanada

Kanada’nın 5G’si tıpkı Tayvan gibi yalnızca birkaç aylık. Ticari 5G, bu yıl Kanada’da başladı. Kuzey Amerika ülkesinde 5G hala yaygın değil, yayılması sürüyor. Şu an itibariyle Rogers, Bell ve Telus gibi operatörler Kanada’da tüketici 5G ağlarını yönetiyor. Vancouver, Calgary, Edmonton, Toronto, Ottawa ve Montreal gibi şehirler şu anda bazı bölgelerde 5G ağlarına sahip. Videotron 5G, Freedom Mobile 5G, Sasktel 5G ve diğer bölgesel ağ operatörleri 2021’de 5G dağıtımını başlatabilir. Genel ortalama indirme hızı açısından Kanada 5G 178.1 Mbps’e ulaştı.

En yüksek 5G indirme hızına sahip diğer 5 ülke, 171.5 Mbps ile Kuveyt, 150.7 Mbps ile İsviçre, 142.8 Mbps ile Hong Kong, 133.5 Mbps ile Birleşik Krallık, 102 Mbps ile Almanya.