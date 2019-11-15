5G iPhone Modelleri Piyasanın Altını Üstüne Getirecek

5G ağ teknolojisi için rakiplerine göre nispeten geç kalan Apple, bu nedenle kullanıcılar tarafından büyük tepki toplamıştı. Yeni raporlar bazı ilginç detayları ortaya koyuyor.

Piyasanın Altını Üstüne Getirecek

Pek çok marka 5G destekli akıllı telefon modellerini tanıtmaya başladı. iPhone 11 modellerinde bu teknolojiye yer vermeyen Apple, muhtemelen 2020 yılında 5G destekli modeller ile karşımıza çıkacak. Strategy Analytics tarafından yayınlanan yeni raporlara göre şirket, bu geçişle birlikte 5G akıllı telefon piyasasının lideri haline gelecek.

Rapor hakkında açıklama yapan Strategy Analiytics Direktörü Ken Hyers "Halen 5G telefona sahip olmayan Apple, şu anki pazar lideri Samsung ve Huawei'yi geçebilir." dedi. Ancak bunun belirli koşullar dahilinde olabileceğini belirten Hyers, "Ancak önümüzdeki yıl üç yeni 5G modeli ile, yükseltme hedeflerinin tutturulması gerekiyor." diye ekledi.

Bununla birlikte raporda Samsung'un mevcut pazar lideri olduğu belirtiliyor. Şirket 5G teknolojisini daha alt segmentlere indirgemeye çalıştığı için burada bir detay göze çarpıyor. "2020 yılında Apple'ın güçlü 5G gösterisine rağmen" diyor Hyers ve ekliyor "Samsung, uzun vadede 5G tacını geri kazanacak. Daha fazla fiyat grubunda oluşturulacak geniş bir portföy, payın çoğunluğunu yakalamasına yol açacak."

Çeşitli raporlar ve analistler, Apple'ın önümüzdeki sene 5G destekli modeller ile karşımıza çıkacağını söylüyor. Şirket bir yandan kendi modemleri üzerinde çalışmasına karşın, şu an için Qualcomm tarafından sağlanan modemler ile yola devam edecek.