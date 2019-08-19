5G’li İnsansız Teslimat Araçları Geliyor

Dünya genelinde 5G teknolojisine geçişlerin yavaş yavaş başlamasıyla birlikte Çinli şirketler de bu alandaki çalışmalarına hız verdi. Ülkenin en büyük perakende zincirlerinden biri olan Suning, 5G teknolojisi ile çalışan insansız teslimat aracını test etti.

Daha Hızlı ve Daha Kaliteli Hizmet

5G teknolojilerinde öncü ülkelerden biri olan Çin’de, 5G şebekesine bağlı bir insansız teslimat aracı geliştirildi ve bu araç Doğu Çin Eyaleti Jiangsu'nun Nanjing kentinde hafta sonu test edildi.

Çin'in en büyük perakende zincirlerinden biri olan Suning tarafından tasarlanan insansız teslimat aracı, teslimat hizmetini 5G teknolojilerinden faydalanarak yerine getiriyor. Bu sayede hem daha hızlı hem de daha kaliteli hizmet verilmesi hedefleniyor.

ZTE ve China Mobile'dan Destek

5G’li teslimat aracının geliştirilmesi sürecinde Suning’in yanı sıra ZTE ve China Mobile’ın da önemli katkıları oldu. Araç, bir deneme sırasında bir müşteriye paketini başarıyla teslim etti. Üstelik aracın yürüyen yayalarla çarpışmamak için zamanında durabildiği de belirtiliyor.

5G ağlarıyla donatılan insansız teslimat aracı, trafik ışıklarını ve 100 metreye kadar çevredeki nesneleri fark etme ve duruma göre tepki verme kabiliyetine sahip. Saatte ortalama 8 km hızla ilerleyen araç, maksimum olarak saatte 15 km’lik hıza erişebiliyor. Ayrıca aracın önemli özelliklerinden birisi de, istenilen anda bir insan tarafından da kontrol edilebiliyor olması.