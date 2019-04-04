5G’li iPhone’ların Gelişi Gecikebilir!

5G teknolojilerinin hayatımıza girmesine artık çok az zaman kaldı. Birçok akıllı telefon üreticisi 5G destekli yeni modellerini 2019 yılı içerisinde satışa sunmayı planlıyor. Ancak bu konuda daha temkinli davranan Apple’ın, 5G destekli iPhone’larını piyasaya çıkarmasının birkaç yıl daha gecikebileceği söyleniyor.

Geçtiğimiz aylarda Palo Alto'daki Intel etkinliğinde konuşan Sandra Rivera, Apple’ın 5G’li iPhone'ları hakkında yeni bir açıklama yapmıştı. Rivera, 5G’li iPhone’ların geliş tarihi olarak 2020’yi işaret etmişti.

Ancak UBS analisti Timothy Arcuri, bu konuda Rivera’dan daha farklı düşünüyor. Timothy’nin yayınladığı yeni bir rapora göre Apple, 5G’li yeni telefonlarını 2021 yılına kadar çıkaramayabilir.

Eğer bu iddia doğruysa, Apple 5G teknolojileri açısından rakiplerinin bir hayli gerisinde kalmış olacak. Çünkü Apple’ın rakiplerinin birçoğu, Şubat ayında düzenlenen 2018 Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2018) 5G destekli yeni akıllı telefonlarının tanıtımını yaptı bile.

5G NELER GETİRECEK?

Sürekli gelişen teknolojiyle birlikte telefonlarımız, saatlerimiz, evlerimiz, otomobillerimiz ve daha birçoğu giderek daha hızlı bağlantılara ihtiyaç duyuyor. 5G de bu cihazların ihtiyaç duyduğu bant genişliğini sağlamak üzere yeni bir kablosuz ağ olarak geliyor.

Özellikle akıllı telefonlardaki internet hızını ciddi oranda arttıracak olan 5G teknolojisinin ilk örnekleri de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Avustralya’nın en büyük telekom şirketi olan Telstra, ülkenin kuzeydoğu eyaleti Queensland’ın Gold Coast kentinde dünyanın ilk 5G sinyalini halka açtı. Böylece halka açık ilk 5G şebekesi Avustralya’da hizmete girmiş oldu.