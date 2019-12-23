5G'li Tablet Samsung Galaxy Tab S6 5G Tekrar Göründü

5G, şu anda çoğu büyük üreticinin gündeminde. 2020 yılında yaygınlaşacak olan teknolojiyi göreceğimiz cihazlardan birisi de bilgisayarların yerini almaya hazırlanan tabletler. 5G için çalışmalarını sürdüren büyük üreticilerden biri olan Samsung, çok yakında 5G’li tablet tanıtabilir.

Pazarda önemli bir yere sahip olan Güney Koreli teknoloji devi, 2019’un sonlarına doğru Ocak 2020’ye kalmadan 5G’li bir cihazla karşımıza çıkabilir. Markanın şu andaki en iyi tableti diğer bir deyişle amiral gemisi sınıfı tableti Tab S6’nın 5G sürümü destek sayfasında göründü. Samsung Kore destek sayfasında SM-T866N adıyla açıkça görülüyor. Muhtemelen ilk olarak Güney Kore’de tanıtılacak. Daha ilginci, S6 5G’nin doğrudan Samsung’un kendi Kore pazarında düzenlenen yeni bir promosyona dahil edilmesi. Tüketicilere şu anda üç farklı paket sunuluyor. Promosyonun 30 Mart 2020’ye kadar sürecek olması bizde Tab S6 5G modelinin çok yakında piyasaya çıkacağını gösteriyor.

Samsung, Galaxy Tab S6 için de yeni Galaxy Tab S6 5G için de aynı tanıtım görselini kullanıyor. 5G’li sürüm sadece görünüm olarak değil donanım olarak da farklılık göstermeyecek. Aynı 10.5 inç Super AMOLED panel, ekran altı parmak izi okuyucu, AKG ile güçlendirilen 4 hoparlör, 6GB/128GB veya 8GB/256GB, 7040 mAh bataryayı kullanacak. Farklı olarak Snapdragon 855 işlemci yerine X50 5G modem olacak. Belki HDR10+ ekran sertifikası eklenebilir. Daha detaylı bilgiyi cihaz resmi olarak tanıtıldığında sizlerle paylaşacağız.