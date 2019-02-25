5G Özelliğine Sahip 'Xiaomi Mi Mix 3 5G' Satışa Çıkıyor

Bu yılki MWC 2019 Fuarı’nın odak noktasını, katlanabilir telefonların ve 5G bağlantısının oluşturduğunu söyleyebiliriz. Xiaomi de 5G teknolojisinin popülerliğine kayıtsız kalmayarak bu furyaya katılan markalardan birisi oldu.

Xiaomi, 5G özelliğine sahip ilk akıllı telefonu Mi Mix 3 5G'yi tanıttı. Aslında adından da anlaşılacağı üzere bu cihaz, geliştirilmiş Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti ve X50 5G modemi dışında normal bir Mi Mix 3 modelinden çok farklı sayılmaz.

Mi Mix 3 modelinin 5G’li versiyonu olarak gelen bu telefon ilk olarak geçtimiz Aralık ayında Çin’de gösterilmişti.

Yeni cihaz, Mi Mix 3 modeliyle aynı seramik gövdeye, alüminyum çerçeveye, ekranı aşağı kaydırdığınızda ön kamera ve sensörleri ortaya çıkaran manyetik kaydırıcıya, 960fps’lik ağır çekim video özelliğine ve bir Google Asistan tuşuna sahip. Mi Mix 3 5G’nin 5G özelliği dışında Mi Mix 3’ten tek farkının daha gelişmiş işlemcisi olduğunu söyleyebiliriz.

Xaiomi yeni telefonunu Avrupa pazarına getirmek üzere Orange, Sunrise, Telefonica, TIM ve Vodafone gibi önemli firmalarla iş birliği yapmaya başladı.

Onyx Siyahı ve Safir Mavisi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelecek olan Mi Mix 3 5G’nin, önümüzdeki Mayıs ayından itibaren 599 Euro’luk (yaklaşık 3.610 TL) fiyatıyla Xiaomi'nin web sitesi ve Xiaomi mağazaları üzerinden satışa çıkarılması bekleniyor.