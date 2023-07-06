5G, Akıllı Telefonların Pil Ömrünü Tüketiyor Olabilir!

Son araştırmalar, akıllı telefonlarda 5G bağlantısının kullanılmasının 4G'ye kıyasla pil ömrünü önemli ölçüde azaltabileceğini öne sürüyor.

Ookla araştırmacıları farklı işlemcilere sahip Android cihazlar üzerinde testler gerçekleştirdi ve Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinin 5G kullanıcıları için %31, 4G-LTE kullanıcıları için ise %25 daha az güç tüketerek güç açısından en verimli cihaz olduğunu tespit etti.

Eleştirmenler Testlerin Doğru Yapılmadığını Öne Sürüyor

Çalışmada en önemli nokta 5G tabanlı mobil geniş bant ağlarının 4G'ye kıyasla %6-%11 daha fazla pil tüketimine neden olması. Bununla birlikte eleştirmenler testlerin oldukça basite indirgendiğini, ekran boyutu, parlaklık, ekran açık kalma süresi ve çalışan uygulamalar gibi faktörlerin dikkate alınmadığını savunuyor.

Bu noktada, 5G teknolojisi henüz ülkemizde tam anlamıyla yaygınlaşmadığından endişelenmemiz gereken bir durum bulunmuyor ancak her yıl bir yenisini gördüğümüz akıllı telefon modellerinin bu duruma adapte olmaları gerekeceği ve güç tüketimi konusunda daha detaylı analizler yapması gerektiği aşikâr.

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