5G, Sanal Mobil Şebeke Hizmetleri İçin Büyük Fırsatlar Sunacak

TELKODER'e göre 5G, sanal mobil şebeke hizmetleri (SMŞH) için büyük fırsatların kapısını aralayacak. Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği TELKODER, uluslararası çapta her geçen gün biraz daha büyümesine rağmen Türkiye'de yeterince gelişim SMŞH pazarında 5G ile yaşanacak gelişmeleri ve 5G'nin sektöre sağlayacağı avantajları vurguladı.

5G, Sanal Mobil Şebeke Hizmetlerine Faydaları Neler?

TELKODER, 5G'nin sunacağı yeni olanaklar sayesinde SMŞH veren işletmecilerin iş modellerinde ve şebeke mimarisinde ciddi değişiklikler yaşanacağını belirtti.

TELKODER'e göre yeni nesil kullanıcı deneyimlerini etkinleştirmek, yeni dağıtım modellerini güçlendirmek ve yeni servisler sunmak için genişletilmiş bir kapasitesi ile tasarlanan 5G'nin en önemli avantajı hız olacak. 4,5 G ile 10 ms olan gecikme süresi, 5G ile 1 ms altına düşecek. Bu da internette gerçekleştirilecek tüm işlemlerden daha hızlı yanıt alınacağı anlamına geliyor.

5G'nin diğer nesillerden farkı elbette ki hızın artması olmayacak çünkü 5G şebeke dilimleme (newtork slicing) teknolojisini de yanında getiriyor. Şebeke dilimleme paylaşılan ortak bir fiziksel altyapının üzerinde birden fazla sanal şebekenin oluşturulmasına olanak tanıyor. SMŞH veren işletmeciler, 5G sayesinde belirli sektörlerdeki müşterileri için şebeke dilimleme yöntemi ile küçük şebekeler işletebilecek. SMŞH veren işletmeciler böylelikle müşterilerin ihtiyacına göre daha iyi bir hizmet kalitesi sunabilecek.

Kullanıcılara Daha Uygun Fiyatlı Hizmetler Sunulmasını Sağlayacak

Şebeke dilimleme altyapının ve kaynakların en doğru şekilde kullanılmasını sağlayacak. Bu, önceki nesil mobil şebekelere göre daha fazla enerji tasarrufu ve maliyet verimliliği elde edileceği anlamına geliyor. Şebeke dilimleme ile talep geliştikçe pazara hızlı ve kolayca uyarlanabilen yeni nesil bir SMŞH vermek mümkün hale gelecek. Bununla birlikte mobil şebeke işletmecilerinin gelirleri de artacak. Gelirleri artan işletmeciler, kullanıcılara daha çeşitli ve daha kaliteli hizmetler sunabilecek.

Şebeke dilimlemenin başka bir faydası da 5G sistemlerini daha hızlı vermesiyle öne çıkıyor. Burada bazı temel kıstasların (bant genişliğinin, cihaz yoğunluğu ve yanıt süreleri gibi durumlara göre) uygulamalara özel olarak bir sanal şebeke gibi satılabilmesi mümkün hale gelecek.

Mobil şebeke işletmecilerinin, her bir dikey sektör için gerekli olan tüm uzmanlaşmayı sağlamalarının pek mümkün olamayacağını ifade eden TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, Türkiye’nin 5G’den tam olarak faydalanabilmesi için ülkemizdeki SMŞH pazarının en kısa sürede dünya oranında gelir elde edecek şekilde tesis edilmesi ve gelişmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Teberci, konu ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı: