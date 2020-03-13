5G Teknolojilerine 6 Milyar Liralık Yatırım

Türkiye'nin internet altyapısı konusunda öncü şirketlerinden bir tanesi olan Türk Telekom, 2020 yılı içerisinde 5G teknolojilerine önemli kaynaklar ayırmak istediğini belirtti. Toplamda 6 milyar liraya yaklaşan bir kaynak ayırdıklarını kaydeden şirket, önemli bir atılım gerçekleştireceklerini kaydetti.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: "Bugünden itibaren Türk Telekom olarak yaptığımız her işte sözümüz, her ilişkide pusulamız 'Türk Telekom Değerli Hissettirir' olacak"- "5G’ye en hazır operatör konumundayız. 2020’de 5,8 milyar TL’lik yatırım hedefliyoruz. Fiber altyapıyı son 10 yılda 10 katına çıkardık, sadece 2019’da 3,2 milyon yeni haneyi fiber internetle tanıştırdık" açıklamalarında bulundu.

Yeni dönemi, müşteri odaklılık üzerine inşa ettiklerinin altını çizen Önal, "Bugün, ülkemizin dört bir köşesine en iyi hizmeti sunmak için dur durak bilmeden çalışıyor, uçtan uca, köşe bucak yatırım yapmadık yer bırakmıyoruz. Türk Telekom’un altyapısı demek Türkiye’nin altyapısı demek. Bu bilinçle; 2020’de müşteri deneyimini daha da ön plana çıkararak millî teknoloji dönüşümünün her adımında var olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Fiber altyapıyı son 10 yılda 10 katına çıkardıklarının altını çizen Önal, "Sadece 2019’da 3,2 milyon yeni haneyi fiber internetle tanıştırdık. 5G’ye en hazır operatör konumundayız. 2020’de 5,8 milyar TL’lik yatırım hedefliyoruz." şeklinde konuştu.