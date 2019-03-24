5G Teknolojisi ile Türkiye'nin İnternet Hızı 10 Kat Artacak!

Vodafone Grubu Avrupa Bölgesi Üst Yöneticisi Serpil Timuray, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde gerçekleşen "Dijital Dönemde Liderlik" oturumunda bir dizi açıklamalarda bulundu.

Serpil Timuray'ın 5G teknolojisi hakkında yaptığı açıklamalar şu şekilde; "Çok heyecan verici teknolojiler bizi bekliyor ve Türkiye de bu teknolojileri hem dünyayla hem Avrupa ile eş zamanlı getirecek. 5G teknoloji, 4G'nin 10 misli hızda bir internet erişimini bize sağlayacak. Nesnelerin interneti büyük boyutta karşımıza çıkacak. Hem iş hayatında hem de eve giriyor olacak. Yapay zeka ve derin öğrenme konusu çok çok önemli. Dünyada herkes hemfikir ki bu teknolojiler toplumların iyileşmesi için çok büyük değerler sağlayacak.

Kişiler bir taraftan da endişeleniyor. En büyük endişe de şu, 'Acaba ben dışarıda mı kalacağım? Bu dijital hayata adapte olabilecek miyim?' Bizim gibi teknoloji şirketlerinin en büyük sorumluluğu, herkesin dahil olabileceği bir dijital geleceği tasarlamak ve hiç kimsenin dışarıda kalmasına izin vermemektir. Bunu hem sosyal sorumluluk projelerimizle yapmalıyız ki burada özellikle kadın ki kadının teknolojiye erişimi erkeğin gerisinde. Özellikle kırsal alanda yaşayan bireyler, bizim çok önemli odak alanımız ve gençler.​"

Gençler için Yeni Projeler Yolda!

Timuray, gençlerin dijital yetkinlikleri edinmesi için yeni projeler yaptıklarını anlattı. Bunlardan birinin "geleceğin programcıları, geleceğin kodlamacıları" olduğunu aktaran Timuray, "Türkiye'de 62 ilde bugüne kadar 42 bin çocuk, kodlama ve dijital programlama öğrendi. Kız öğrencilerin mühendislik ve STEM mesleklerini edinmesi konusunda çabamız var. Özellikle de 'Bir kız çocuğu gibi kodla' adını verdiğimiz bir kodlama programını 26 ülkede bugün lanse ettik." dedi.

Herkesin Teknolojiyi Öğrenmesi Gerekiyor!

Serpil Timuray yaptığı konuşmada şu değerlendirmede bulundu; "Hepimizin teknoloji öğrenmesi gerekiyor ve dijital teknolojileri çok iyi kavramamız gerekiyor. Dördüncü konu ise hepimizin önümüzdeki dönemde fütürist olmamız gerekiyor. Gelecek o kadar belirsiz ve dijital ortamda rekabetin alanları çok daha fazla değişiyor, yeniden tanımlanıyor. Geleceği okuyabilmek, fütürist bir gözle bakabilmek çok önemli ve bunu iyimser olarak yapmak gerekiyor. İyimserlik tanımında enerjimizi 'neyi, niçin yapamayız?' tartışmalarından 'neyi, nasıl yapabilirim?'e çevirmek zorundayız."

Sizler Serpil Timuray'ın yaptığı açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!