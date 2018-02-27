5G Teknolojisi İlk Kez Türkiye'de Test Edilecek

İspanya’da düzenlenen Mobile World Congress 2018 (Mobil Dünya Kongresi 2018) sırasında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve ONF arasında, Türkiye’de yaşayan mobil internet kullanıcılarını mutlu eden bir anlaşma imzalandı.

Mobil Dünya Kongresinde bir araya gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri merkezli Open Networking Foundation (ONF), 5G kablosuz ağlar için açık kaynaklı çözümler sunan M-CORD altyapısı ve Evrensel Hizmet Projesi kapsamında 5G teknolojilerinin Türkiye’de saha çalışmalarına açılması konusunda anlaşmaya vardılar.

Türk Telekom’un uygulayıcı kuruluş olarak yer aldığı anlaşmayla birlikte Türkiye, başta 5G olmak üzere ONF’de geliştirilen yeni nesil iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretilmesi konusunda, önemli bir avantaj sağlamış oldu. Anlaşma sonucunda kullanıma açılan yeni teknolojilerin Türk Telekom tarafından afetlerde, acil durumlarda ve kırsal kesimlerde uygulanıp yönetileceği belirtildi.

İmza töreninde konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bilişimin Türkiye'de 94 milyar TL’lik bir sektör büyüklüğüne sahip olunduğunu belirterek, "Türkiye’de genişbant stratejisini 2017 yılında hayata geçirdik. Yapılan bu anlaşmada genişbant stratejimizin bir parçası. Bu sayede güvenlik ve acil durumlarda hizmetlerin geliştirilmesinde 5G teknolojileri kullanılacak ve Türkiye bu konuda öncü ülkeler arasında olacak. Karşılık faydaya odaklanıyoruz" dedi.