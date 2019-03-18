5G Teknolojisi Sayesinde Uzaktan Beyin Ameliyatı Gerçekleştirildi

Çin’de bir cerrah, Huawei’in 5G teknolojisini kullanarak dünyanın ilk uzaktan beyin ameliyatını gerçekleştirdi.

Çin’de tıp dünyasında devrim niteliğinde bir gelişme yaşandı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Genel Hastanesi bünyesinde cumartesi günü yapılan operasyonda, Dr. Ling Zhipei tarafından hastanın beynine bir nörostimülatör yerleştirildi.

5G teknolojisi kullanılarak 3 bin kilometre öteden yapılan ameliyat, bu anlamda tıp tarihinde bir ilke sahne oldu. Dr. Zhipei, hastanedeki araçları 3 bin kilometre uzaklıkta bulunan Güney Hainan’daki klinikten idare etti.

Hastaneden yapılan açıklamada, operasyonun planlandığı gibi 3 saat sürdüğü ve başarıyla sonuçlandığı açıklandı. Hastanın parkinsondan muzdarip olduğu söylenirken, operasyon sonrasında sağlık durumunun gayet iyi olduğu öğrenildi.

Dr. Zhipei, operasyonda Çinli teknoloji devi Huawei tarafından geliştirilen 5G donanımlı bir bilgisayar kullandı.

“Gerçek zamanlı koordinasyon teknolojisi sayesinde hastanın 3 bin kilometre uzakta olduğu neredeyse anlaşılmayacaktı” diyen Dr. Zhipei, dünyada ilk defa gerçekleşen bu operasyon tekniğinin gelecekte daha fazla kullanılacağını söyledi.

Daha önce yine Çin’de bir hayvan, 5G teknolojisi kullanılarak uzaktan ameliyat edilmişti.

Söz konusu teknolojinin savaş alanlarında ve ulaşılması zor bölgelerdeki hastalara acil tıbbi müdahaleyi mümkün kılacağı belirtiliyor.