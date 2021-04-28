5G'nin Türkiye'de Hizmete Açılacağı Tarih Duyuruldu

5G'nin Türkiye'de hizmete açılacağı tarih ne zaman? Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın yaptığı açıklamalar doğrultusunda 5G'nin Türkiye'de erişime açılacağı belli oldu. 2022 yılı ve 2023 yılını işaret eden Bakan Yardımcısı Sayan, ilk 5G sinyali için müjdeyi verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan tarafından Twitter'dan yapılan paylaşımda Türkiye'nin 5G yol haritasının detayları paylaşıldı. Ömer Fatih Sayan, "2022 yılında frekans ihalemizi tamamlayarak, 2023 yılında ilk 5G sinyalini vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Geçtiğimiz yıldan bu yana 5G operasyonlarını test çalışmalarını yürüttüklerini ve mobil kullanıcıların da bu hizmete çok yakın zamanda erişebileceğini ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı, 5G için şebeke yerleştirmelerine başladıklarını dile getirdi.

Yerli #5G teknolojileri için heyecanımız katlanarak artıyor.



2020 yılında 5G test şebekelerini deneyerek önemli bir başarı gerçekleştirmiştik.



2022 yılında frekans ihalemizi tamamlayarak, 2023 yılında ilk 5G sinyalini vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. pic.twitter.com/DSZdfOoDR4 — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) April 28, 2021

5G'nin Türkiye'de hizmete açılacağı tarih ne zaman?

5G hizmetine yönelik yeni radyo, çekirdek şebeke, şebeke yönetim sistemi, radyolink gibi ürünlerin Ar-Ge süreçleri ile prototiplerinin üretim sürecine girdiğini dile getiren Sayan, 5G hizmetine bağlı tüm bu ürünler için 26 Mayıs tarihini işaret etti.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumunun (BTK) destekleriyle kurulan Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi, 5G için gerekli araç demolarını hazırlayacak. 5G hizmetini geliştirecek Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesinin, 26 Mayıs tarihinde demo ürünleri kamuoyuna tanıtacağı da aktarıldı.

2023 yılından itibaren müşterilerin 5G hizmetini kullanabileceği müjdesini veren Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın açıklaması şu şekilde:

"Yerli 5G teknolojileri için heyecanımız katlanarak artıyor. 2020 yılında 5G test şebekelerini deneyerek önemli bir başarı gerçekleştirmiştik. 2022 yılında frekans ihalemizi tamamlayarak, 2023 yılında ilk 5G sinyalini vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Bundan sonraki süreçte de ürünlerin ticari şebekelerde kullanımı, test ve entegrasyonları ile ürün geliştirme çalışmalarına devam edeceğiz. Hedefimiz, dünyayla uyum içinde 5G'yi geliştiren ve ilk kullanan ülkelerden olmak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan'ın başlattığı Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir parçası olan 5G, Dijital Türkiye'nin gelişim sürecinde itici güç olacak. Bu gayeyle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Ayrıca geçtiğimiz dönemde dünya basınını etkileyen bir açıklama yapıldı. Huawei'nin başkanı Xu Zhijun, Küresel Analist Zirvesi'nde 6G çıkış tarihine ilişkin konuştu. 2030'dan daha kısa bir sürede geleceğine işaret etti. Xu Zhijun açıklamasında "6G'yi dört gözle bekliyorum, illa 6G olmayabilir, ancak 6G'nin olası gelişine hazırlanacağız" cümlelerine yer verdi.