5G Uyumlu Uygun Fiyatlı Galaxy A71 Geliyor

5G teknolojisinin yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte, akıllı telefon üreticileri de daha uygun fiyatlı 5G uyumlu cihazlar sunmaya başladı. Görünüşe göre Samsung da bu üreticilerden biri olarak ön saflarda yer alacak.

Şirket içi bazı kaynaklara göre, Samsung’un tanıtımı yaklaşan Galaxy A71 modeli, 5G uyumlu uygun fiyatlı bir cihaz olacak. Sızdırılan model numarası da bu cihazın varlığını kanıtlıyor.

İnternette SM-A716B model numarası dolaşmaya başladı ve bunun söz konusu telefonun Çin’e özel versiyonu olduğu iddia edildi. Çin’in şu anda en büyük aktif 5G ağına sahip olduğu ve ülkede uygun maliyetli çözümler talep edildiği dikkate alındığında bu iddia oldukça mantıklı görünüyor.

Uygun fiyatlı Galaxy A71’in SM-A7160 model numarasına sahip bir başka modelinin de dünya genelinde satışa sunulacağı ve kısa süre sonra bu cihaz hakkındaki bazı detayların da ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

Uygun fiyatlı Galaxy A71’in gücünü orta seviye bir yonga seti olan Exynos 980’den alması ve 5G desteği ile birlikte Wi-Fi 6 standardına uyumlu olarak gelmesi bekleniyor.