6.1 inçlik iPhone 12 Modeli için Büyük Tahmin: En Popüleri Olacak

Yeni iPhone modelleri 13 Ekim'de yani bugün saat 20:00'da başlayacak olan etkinlikte resmi olarak tanıtılacak. Cihazlar hakkında gelen tüm sızıntılar yerini gerçeklere bırakacak. Tanıtıma saatler kala yeni bir tahmin ortaya atıldı. İşte iPhone 12 serisi hakkında gelen son tahmin.

6.1 inçlik iPhone 12 En Popüler Model Olacak

Analist Ming-Chi Kuo, bu haftaki bir raporda 6.1 inç iPhone 12'nin en çok satan model olmasını beklediğini söyledi. Sızıntılara göre düzenlenecek olan etkinlikte iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleri tanıtılacak.

iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max modellerinin Ekim ayı yerine Kasım ayında satışa sunulacağına inanılıyor. Apple'ın yeni iPhone modellerinin kutusuna şarj cihazı ve kablolu kulaklık koymayacağı konuşulmakta. Apple'ın 20W şarj cihazını ayrı olarak satacağı söylenenler arasında yer almakta.

iPhone 12 Pro ve Pro Max modellerinin 1.100 ila 1.200 dolar arasında fiyatlandırılması beklenmekte. İddialara göre, iPhone 12 Max veya iPhone 12 Pro 2.775 mAh bataryaya sahip olacak. 2.775 mAh batarya günümüz akıllı telefon modellerine kıyasla az gibi görünmekte. Ancak resmi bilgilere cihaz tanıtıldıktan sonra ulaşacağız.

iPhone 12'nin gücünü A14 yonga setinden alacağı, 12MP ana + 12MP ultra geniş açı arka kameralara sahip olacağı söyleniyor.

iPhone 12 serisi tanıtıldığında tüm detaylara sitemiz üzerinden erişim sağlayabileceksiniz. Etkinlikte tanıtılan ürünleri sizlere aktaracağız. Bizleri takipte kalarak hızlıca bilgi sahibi olabilirsiniz.

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