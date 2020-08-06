6 Ağustos Türkiye Koronavirüs Tablosu, 6 Ağustos Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Koronavirüs yayılmaya devam ediyor. 6 Ağustos Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 6 Ağustos Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 6 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 6 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu.

6 Ağustos Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 54.494 test yapıldığı ve 1.153 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 14 kişi hayatını kaybetti ve 1.040 kişi iyileşti.

6 Ağustos Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

6 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 237.265 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.798'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 580 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 220.546 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İYİ HABERLERE SADECE SIKI TEDBİRLER DAYANAK OLABİLİR.

Hemen aşağıdan Fahrettin Koca tarafından paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İYİ HABERLERE SADECE SIKI TEDBİRLER DAYANAK OLABİLİR. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/kjJSAPbTij — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 6, 2020

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