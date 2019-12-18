6 Bin Yıllık Kadının Çiğnediği Sakızdan Alınan DNA ile Resmi Çizildi

Bugüne kadar DNA’lara ulaşmak isteyen bilim insanları, keşfedilen antik bedenlerin kemiklerini inceliyorlardı. Fakat yapılan son denemelerden birinde, 6 bin yıllık kadının çiğnediği sakızdan DNA’sı elde edildi.

Kopenhag Üniversitesinde görevli Dr. Hannes Schroeder tarafından yürütülen son çalışmada, 6 bin yıllık olduğu bilinen çiğnenmiş sakız üzerinden DNA örneği alınmaya çalışıyordu. Hannes Schroeder, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ağaçtan çıkarılan ve katran formunda elde edilen sakızın çok değerli bir antik DNA kaynağı olduğunu belirtti. Bir insan DNA'sını kemikten değil de başka bir şeyden elde etmenin oldukça şaşırtıcı olduğuna vurgu yapan Schroeder, bunun bir ilk olduğunun altını çizdi.

(6 bin yıllık kadının DNA'sından elde edilen dış görünüşü)

DNA analizi sonucunda antik kadına dair çok önemli detaylar elde edildi. Analiz sonucunda kadının dış görünüşüne dair önemli detaylar ele geçirildi. Bilim insanları elde ettikleri bilgiler sonrasında hemen yukarıda gördüğünüz görseli ortaya çıkardılar. İskandinavya’da yaşadığı sanılan kadının buzul çağının sona erdiği ve Avrupa’dan çekildiği dönemlerde hayatta olduğunu da düşünülenler arasında yerini aldı.

Araştırmacılar, sakız içinde asırlardır bulunan mikroplara da ulaştı. Ağızda doğal olarak bulunan bu mikrobik bakterilerin DNA tespitinde hayati bir öneme sahip olduğuna dikkat çekilirken, diş izlerine de rastlanıldı.