6 Farklı Gezegen Nisan Ayında Gökyüzünde Görülebilir Olacak

Dünya, Nisan ayı boyunca 6 farklı gezegene âdeta ev sahipliği yapacak.

Gökbilimcilerin Nisan ayı içerisinde gökyüzünde Venüs, Merkür, Mars, Jüpiter, Satürn ve Uranüs'ü görmek için birden fazla şansı olacak. Gökbilimciler için güneş sistemimizin sakinlerinden bazılarını incelemek için oldukça önemli zamanlar olacak.

Bu elbette Venüs gibi gezegenleri Dünya'dan ilk kez gördüğümüz zaman değil. Nadiren olsa da daha önce bu tip fırsatlar karşımıza çıkmıştı.

Nisan Ayında Gezegenleri Nasıl Gözlemleyebiliim?

Gezegenlerin gökyüzümüzde gözükeceği dönemleri takip etmek isteyenler Nisan ayı başlarında güneydoğu ufkunun üzerinde yükselen Venüs'ü görebilecekler. Gezegen -4.2 büyüklüğünde görünecek. Kuzey Yarımküre'deki şanslı insanlar, güneş doğmadan 80 dakika önce gökyüzünde Venüs'ü görebilecekler.

Aynı zamanda Mars ve Satürn'ü de görebileceksiniz. Sky at Night Dergisi, sırasıyla +1.1 ve +0.9 büyüklüğünde parlayan hem Mars hem de Satürn'ü görmek için alacakaranlıkta Venüs'ün güneybatısına bakmanızı söylüyor. Sabah ilerledikçe, Venüs doğuya doğru hareket edecek ve gözlemlenebilir gezegenler değişecek.

Nisan ayının kalanında ise Uranüs'e yakın, yüzde 6'lık ışığa sahip bir hilal Ay'ı yakalayabileceksiniz. 3 Nisan'da gökyüzüne bakarsanız, Uranüs Ay'ın merkezinden yaklaşık 1.1 derece uzaklıkta olacak. Birkaç gün sonra 5 Nisan'da ise Mars ve Satürn kabaca birbirlerinden 19 saniye arayla görünecekler. Venüs de kuzeydoğuda yaklaşık yedi derecede görünecek.

Sky at Night Dergisi, elinizi kol mesafesinde tutarak beş derece ölçmek için üç orta parmağınızı kullanmanızı öneriyor. En doğru ölçüm değil ancak Nisan ayı boyunca gökyüzümüzü ziyaret edecek gezegenleri incelemek istiyorsanız başvurulması gereken en basit yol.