6 Milyon Bitcoin'in Kayıp Olduğu Söylendi

Blok zinciri güvenlik şirketi CasaHODL, Bitcoin hakkında oldukça ilginç bir açıklama yaptı. Şirketin mühendislerinden Jameson Lopp, yaklaşık dört milyon Bitcoin’in kayıp olduğunu ve yaklaşık 2 milyon Bitcoin’in de çalındığını söyledi.

Temmuz 2018 itibarıyla yaklaşık 6 milyon BTC’nin, Bitcoin blockchain’i üzerinde erişilemez veya tamamen kayıp bir statüye sahip olduğunu söyleyen Loop, yeni bir hard fork yapıp kayıp coin’leri bulmanın imkânsız olması sebebiyle toplam Bitcoin miktarının yüzde 28,5’lik kısmının tamamen ortadan kaybolduğunu dile getirdi.

Bitcoin’in toplamda 21 milyon adet kazılabileceğini yani bütün Bitcoin’in 21 milyonla sınırlı olduğunu hatırlatan Loop, günümüzde 17 milyondan biraz daha fazla BTC’nin dolaşımda olduğunu belirtti. Kripto para analisti, her ne kadar sistemlerde 17 milyon BTC’nin dolaştığı bilgisi yer alsa da kayıp BTC'ler göz önüne alındığında ancak 11 milyon BTC’nin dolaşımda olabileceğini kaydetti.

Jameson Loop’tan çok önce, Kasım 2017’de bir başka kripto para analiz şirketi Chainalaysis, 3.79 milyon Bitcoin’in kayıp olduğu iddia etmiş ve Chainanalysis ekonomisti Kim Grauer, kripto para birimleri sektörünün spekülatif doğası sebebiyle kayıp kripto para birimlerinin piyasa hacmi hesaplamasında yer almadığını vermişti.