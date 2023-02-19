6 Şubat'tan Beri 6 Binden Fazla Artçı Sarsıntı Yaşandı

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgede ve çevre illerde birçok artçı sarsıntı yaşandı. Kimi zaman 6 büyüklüğüne dahi ulaşan bu sarsıntılar, bölge halkında büyük endişeye sebebiyet verdi. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, 6 Şubat tarihinden beri 6.000'den fazla artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı.

Büyüklüğü 5 ile 6 arasında değişen artçı sarsıntı sayısının 40'a ulaştığı ve önümüzdeki günlerde de görülmeye devam edilmesinin beklendiği açıklandı. Tatar, halka bir süre daha hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğini öğütledi.

Neden Artçı Sarsıntı Yaşanıyor?

Artçı sarsıntı terimi, yaşanan büyük bir deprem sonrasında fay hatlarında meydana gelen küçük çaplı hareketlenmeleri ifade etmek için kullanılıyor. Artçı sarsıntılar, sıklıkla öncü yani ana depremin yaşandığı merkez üssü veya yakınlarında gözlemleniyor. Aynı zamanda artçı sarsıntıların fay hattı boyunca diğer bölgelerde de tektonik bir hareketlenme olarak ortaya çıktığı biliniyor.

Son günlerde Hatay yakınlarında ve Kahramanmaraş'ta 5.3 ve 5.1 büyüklüğünde yaşanan depremler, bir artçı sarsıntı olarak nitelendiriliyor. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, önümüzdeki günlerde daha fazla artçı sarsıntı yaşanabileceğini ve hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğini belirtiyor.

Deprem Anında Neden Işık Göründü? İşte AFAD'dan Açıklama

Deprem sırasında çekilen birçok görüntüde ışık görünmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Konuya ilişkin uzmanlar bazı değerlendirmelerde bulundu. Tatar ise konuya açıklama getirdi. Tatar'ın açıklamalarına göre fay hattında yaşanan hareketlenme sonrasında oluşan sürtünme etkisi sebebiyle bir elektrik olayının yaşanması ve ışık hüzmesinin yer yüzünde görülmesi oldukça olağan.