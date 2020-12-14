6 Yaşındaki Çocuk App Store'da 16 Bin Dolar Harcadı

6 yaşındaki çocuk App Store'dan 16 bin dolar harcadı. ABD'nin Connecticut, Wilton şehrinde yaşayan 6 yaşındaki çocuk, yaz döneminden bu yana annesinin kredi kartı üzerinden Sonic Forces oyununa 16 bin dolarlık harcama yapmış.

Altı yaşındaki bir video oyunu bağımlısı, annesinin kredi kartından Sonic Forces oyun içi satın alımlar yaparak 16.000 dolar harcadı. App Store'daki Sonic Forces oyunu için binlerce dolar harcayan 6 yaşındaki çocuk, ailesinin Noel tatil planlarını suya düşürmüş olabilir.

New York Post'un bildirdiğine göre, George Johnson isimli çocuğun 41 yaşındaki annesi Jessica Johnson, oğlunun iPad'i üzerinden bu kadar çok para harcadığından habersizdi. Temmuz ayında George; 1,99 ila 99,99 ABD doları arasında değişen güçlendiriciler satın aldı. Güçlendiriciler, George'un oyunda daha fazla karakter edinmesine ve daha hızlı hareket etmesine yardımcı oldu.

Bir süre sonra kredi kartı ekstrelerini kontrol eden anne Johnson, sadece bir günde 2.500 dolardan fazla harcama yapıldığını gördü. Ekim ayına kadar, 16.293.10 dolara tekabül eden ücretlerin dolandırıcılık olmadığını öğrendi. Kısa sürede 16 bin dolarını kaybeden Johnson, Apple ile iletişime geçtiğinde ise bu paranın iade edilmeyeceği belirtildi. Apple'a göre, App Store üzerinde "çocuk koruma" ayarın açılmamış olması şirketin suçu değil.

6 yaşındaki çocuk Sonic Forces'a 16 bin dolar harcadı

6 yaşındaki oğlunun kısa sürede 16 bin dolarlık uygulama içi satın alımında bulunması hakkında anne Johnson şunları söyledi: "Apple'dan paramı geri istediğimizde mümkün olmadığını söyledi. Bana harcamalardan sonra 60 gün içinde aramadığım için hiçbir şey yapamayacaklarını söylediler. 60 gün içinde aramamamın nedeni ise Chase'in (banka firması) bunun bir dolandırıcılık olduğunu söylemesiydi."

"Mart ayından Eylül ayına kadar maaş çeki almadım, bu yıl gelirim yüzde 80 azaldı" ifadelerini kullanan şanssız anne, Apple'ın "çocuk koruma" ayarı hakkında daha fazla bilgilendirici mesaj paylaşması gerektiğini savundu.

Borçlu anne şimdi diğer ebeveynleri, uygulamalardaki güvenlik ayarlarını kontrol etmeye çağırıyor ve çocuğunun satın alma işlemlerinin geçerli olduğunu bilmediğini söylüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle çalışmadığını dile getiren Johnson, yüksek video oyunu faturasını nasıl ödeyeceğinden emin değil. Ayrıca Johnson, oğlunun kendisine 15 yıllık bir borç bıraktığını söyleyerek şaka yapmaktan da kaçınmadı.