600 Milyon Dolarlık Vurgunla Kripto Tarihinin En Büyük Soygunu Gerçekleştirildi

Blockchain tabanlı oyun platformu Axie Infinity ile bağlantılı olan Ronin Network’te büyük bir güvenlik ihlali yaşandı. Axie Infinity ile aynı Ethereum zincirini paylaşan Ronin, hackerların güvenlik ihlalini kullanması sonucu milyonlarca dolarlık Ethereum ve dolar kaybetti.

73.600 ether (Ethereum blok zincirinin yerel para birimi) ve 25.5 milyon dolar'ın çalındığı ve toplam değerin 625 milyon dolar olduğu bildiriliyor. Bazı yorumcular bunun kripto tarihindeki en büyük soygun olduğunu öne sürdüler.

Axie Infinity, temelinde kullanıcıların oyun oynayarak kripto para kazanmasını sağlayan ve son günlerde giderek popülerleşmiş bir oyundu. Ronin Network, para çekme işlemlerinde Sky Mavis kadar yetkiye sahip değil. Sky Mavis'in fark edilen açığı sonucu platformdan 625 milyon dolar çalındı. Ronin Network bu soygunu 6 gün boyunca fark edemedi. Soygunun fark edilmesi bir kullanıcının 5.000 ether çekemediğini bildirdikten sonra gerçekleşti.

Ronin Network Soygunla İlgili Açıklamalarda Bulundu

Ronin Network çalınan fonları takip etmek ve aynı zamanda hackerları yakalayabilmek adına blockchain firması Chainalysis ile birlikte çalıştığını da belirtti.

Soruşturmalar sonucu hackerların sahte para çekme işlemleri yapmak için özel anahtarlar kullandığını ortaya çıkardığını açıkladı. Çalınan fonların 6.200 farklı adrese gönderildiği söyleniyor. Ronin Network konuyla ilgili yayınladığı son blog yazısında "Suçluların adalete teslim edilmesini sağlamak için çeşitli devlet kurumlarıyla doğrudan çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.

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