61 Milyon Kişinin E-Devlet Verileri Çalındı mı: Resmi Açıklama Geldi!

2 gün öncesinde onaylanmış yabancı Twitter hesapların paylaşımına göre bir iddia ortaya atıldı. 61 milyon vatandaşın e-Devlet verilerinin çalındığı ve satışa çıkarıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü diyebiliriz. Konuya dair net bilgi gelmesi biraz gecikince tüm gözler e-Devlet'e çevrildi.

Konuya dair resmi açıklama ise Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden geldi.

25 Şubat Cumartesi ortaya atılan iddia, e-Devlet verilerinin çalınmış olabileceğine yönelikti. İddiayı ortaya atan ise Hydra Market rumuzlu bir Dark Web kullanıcısı. Yabancı kaynaklarda yer alan bilgilere göre siber tehdit bildirisi yapan onaylanmış hesaplar Cyberthint ve FalconFeedsio. Bu hesapların iddiasına göre de 61 milyon kişinin e-Devlet verilerinin çalışması olması.

Hydra Market put it up for sale, claiming that they obtained the password data of 61 million citizens for #Turkey e-Government (e-Devlet Kapısı) website.

