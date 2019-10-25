61 TL Değerindeki Citadel: Forged with Fire Hafta Sonu Boyunca Ücretsiz

Steam, sonbahara tüm hızıyla giriyor. Geçtiğimiz hafta indirim tarihleri ortaya çıkan Steam, bu hafta sonu ücretsiz bir oyunu kullanıcılarının beğenisine sunuyor.

Son dönemin en çok kullanılan oyun platformlarından birisi olan Steam, kullanıcılarını şaşırtmaya devam ediyor. Ara sıra ücretsiz oyunlar veren Steam, bu sefer de 61TL değerindeki bir oyunu, hafta sonuna özel hafta sonu boyunca ücretsiz hale getirdi. Bu konuda Humble Bundle ile sürekli yarışan Steam'in tarzı biraz daha farklı.

Humble Bundle oyunu tamamı ile süresiz olarak verirken; Steam ise oyunu geçici süreliğine ücretsiz hale getiriyor. Tabii burada bahsedilen oyunların türleri bambaşka. Steam'in bu hafta sonuna özel ücretsiz hale getirdiği oyunun adı Citadel: Forged with Fire. Blue Isle Studios tarafından geliştirilen 2017 yapımı oyun bu hafta sonuna renk katacak.

MMORPG türündeki oyun sıra dışı fizikleri ve farklı teması ile sizleri bambaşka bir aleme sürükleyecek. Büyülerin, sihirbazların, yaratıkların bulunduğu oyunu hafta sonu boyunca ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Yani önümüzdeki 3 günü bu oyuna ayırabilirsiniz. Tabii oyunu satın almak isteyenlere de bir sürpriz yapılmış. Oyun yine hafta başına kadar %30 indirimli. Bu indirimle beraber normal fiyatı 61TL olan oyunu 42,70TL'ye satın alabilirsiniz.

Oyunun Steam sayfasına gitmek için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Bu kaçırılmayacak teklife bir göz atmanızı öneririz. Çünkü oyun gerçekten ilgi çekici duruyor.