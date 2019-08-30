64 MP Kameralı 'Vivo Nex 3 5G' Sızdırıldı 

Vivo Nex 3 5G henüz resmi olarak duyurulmadı ancak Mrwhosetheboss adıyla tanınan İngiliz YouTuber Arun Maini, yeni cihazı test edip kutu açılım videosunu paylaştı bile.

Vivo Nex 3 5G, 120W şarj özelliği, 64 MP ana kamerası ve kısa süre önce Oppo’da gördüğümüze benzer şekilde neredeyse çerçevesiz ekranıyla etkileyici özelliklere sahip telefonlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Oppo, OnePlus ve Realme gibi Vivo da BBK Electronics adlı bir kuruluşa bağlı olarak faaliyet gösteriyor. Bu nedenle Vivo Nex 3 5G modelinde güzel bir tasarıma sahip kavisli bir ekran görmek şaşırtıcı olmadı. Telefon aynı zamanda, Vivo'nun daha önce Apex 2019 konsept cihazı ile gösterdiği bir şey olan güç ve ses seviyesi için basınca duyarlı sanal tuşlara sahip. Aynı şekilde, 120W şarj özelliği de şirket tarafından daha önce gösterilmişti.

Telefonun açılır-kapanır ön kamerası ve minimal çene tasarımı, ekranı daha da etkileyici yapıyor. Cihazın arka kısmında ise ana kamera olarak Samsung’un 64 MP sensörü ve çevresinde henüz özellikleri bilinmeyen iki kamera daha yer alıyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 855+ yonga setinden alması beklenen Vivo Nex 3 5G’de ihtiyacınızdan çok daha fazla RAM bulunması da oldukça muhtemel.

YouTuber Arun, bu telefonun bir 'süper ön-üretim modeli' olduğuna dikkat çekiyor. Dolayısıyla gerçek cihazın yazılımında ve kamera kalitesinde inceleme videosundakine göre bazı farklılıklar olabilir. Vivo Nex 3 5G’nin önümüzdeki hafta Berlin’de başlayacak olan IFA 2019 etkinliğinde duyurulacağını tahmin ediyoruz.