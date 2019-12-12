64MP Kameralı Samsung Galaxy A71 Özellikleri

Samsung, Vietnam’da Ho Chi Minh şehrinde düzenlediği etkinlikte Galaxy A serisinin iki yeni üyesini tanıttı. Makro kameralı ilk Galaxy telefon Galaxy A51’in yanında 64MP kameralı Galaxy A71 tanıtıldı. Galaxy A ailesinin güçlü üyelerinden A71 özellikleri haberimizde.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, yeni orta seviye modellerini duyurdu. Amiral gemisi modellerin bazı özelliklerini alan, nispeten uygun fiyatlı olmasıyla ülkemizde yoğun ilgi gören Galaxy A ailesine iki model eklendi: Galaxy A51 ve A71. Arkada L şeklinde dörtlü kamera kurulumu, önde içinde tek kamera bulunduran ortaya konumlandırılmış deliğiyle dikkat çeken telefonun 6.7 inç Super AMOLED ekranı 1080x2400 çözünürlük sunuyor. Parmak izi sensörün ekranın içine yerleştirildiği modelde Snapdragon 730 performansını veren işlemci bulunuyor. 6/8GB RAM ve 128GB depolama alanı sunan telefon, 25W hızlı şarj desteği sunan 4500 mAh bataryadan güç alıyor.

Galaxy A71’in öne çıkan yanı, kamerası. Arkada 64MP f/1.8 ana sensör, 12MP f/2.2 ultra geniş kamera, 5MP f/2.2 derinlik sensörü ve seriye yeni eklenen 5MP f/2.4 makro kamera, önde 32MP f/2.2 kamerayla farkını gösteren telefonda 3.5mm kulaklık girişi de bulunuyor. Prizma Kırık Siyah, Gümüş, Mavi, Pembe renkleriyle gelen A71’in fiyat ve çıkış tarihi bilgisi paylaşılmadı.