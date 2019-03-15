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64MP ve 100MP Kameralı Akıllı Telefonlar Geliyor!

64MP ve 100MP Kameralı Akıllı Telefonlar Geliyor
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | Mobil

Son dönemde birçok üretici tarafından tanıtılan 48MP kameralı cihazlar, akıllı telefon pazarında filizlenen yeni savaşın habercisi olmuştu; ancak ABD’li çip üreticisi Qualcomm’un bir yöneticisine göre, teknoloji devleri arasındaki megapiksel savaşı daha yeni başlıyor.

Qualcomm’un Ürün Yönetim Direktörü Judd Heape, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinin bu yıl sonuna kadar 64MP ve 100MP kameralı telefonları piyasaya sürmek için sensör üreticileri ile birlikte çalıştığını söyledi.

Heape’ın açıklaması, ultra yüksek çözünürlüklü sensörleri gelecekte çok daha fazla telefonda görebileceğimizi gösteriyor.

Ultra yüksek çözünürlüklü kameralar, daha ayrıntılı gündüz çekimlerine imkan sağlıyor; ancak düşük ışıklı çekimler daha küçük piksel boyutundan dolayı genellikle istenilen performansta olmuyor.

Bununla birlikte, günümüzün 48MP sensörleri, gelişmiş düşük ışık performansı sağlayan dört küçük pikselden elde edilen verileri etkili bir şekilde toplayan piksel tarama teknolojisi sunuyor.

Geliştirilen yeni sensörler de tam olarak bu teknolojiyle donatılacak. Bu nedenle 64MP kameralardan 16MP piksel çözünürlüklü fotoğraflar görebiliriz. Tıpkı 48MP kameralardan aslında 12MP çözünürlükteki fotoğraflar gördüğümüz gibi.

Apple ve Samsung gibi sektörün dev üreticileri, piksellerin bölünmemesi için şu ana kadar 12 megapikselden öteye gitmedi. Fakat Huawei ve Xiaomi’nin yeni amiral gemileri 48MP sensörleriyle oldukça etkileyici sonuçlara imza attı. Bu nedenle ultra yüksek çözünürlüklü kameraların akıllı telefon pazarında yeni bir cephe daha açması oldukça muhtemel.

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