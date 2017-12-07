65 Milyon Dolarlık Bitcoin Çalındı!

Bitcoin'in son yıllarda müthiş bir şekilde yükselmesi, yatırımcıların olduğu kadar hırsızların da iştahını kabartıyor. Bilgisayar korsanlarının asıl hedeflerinden bir tanesi haline gelen popüler kripto para birimi, yeni bir saldırıya uğradı. NiceHash'te toplamda 65,8 milyon doları bulan Bitcoin cüzdanları hacklendi!

Rekor üstüne rekor kıran ve geçtiğimiz gün 13 bin dolar barajını da yerle bir eden Bitcoin, durdurulamaz yükselişine tam gaz devam ediyor. Tabii bu şöhretin bir de bedeli olacak. Bitcoin, şu sıralar siber saldırıların tam merkezinde duruyor. Bitcoin hırsızlığıyla ilgili son haber, Slovenya merkezli kripto para borsası NiceHash'ten geldi.

NiceHash Pazarlama Müdürü Andrej P. Škraba, yaptığı açıklamada "Sofistike sosyal mühendislikle son derece profesyonel bir saldırı" olduğunu ve 4.700 Bitcoin'in kaybolduğunu ifade etti. Saldırı gerçekleştiğinde Bitcoin'in değeri yaklaşık 13.617 dolardı. Şirket, borsadaki işlemlerin geçici olarak askıya alındığını söylerken, olay hakkında detaylı bir soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Bu olay, son zamanlarda yaşanan ikinci en büyük kripto para hırsızlığına işaret ediyor. Fiyatı bilinçli bir şekilde ABD Doları’yla aynı seviyede tutulan ve bu sebepten dolayı borsalarda kullanılan Tether, geçtiğimiz aylarda siber saldırıya uğramış ve 31 milyon dolarlık Tether hackerların eline geçmişti. Olay sonrası Tether borsalarla iletişime geçerek USDT ile yapılan kripto para işlemlerinin durdurulacağını açıklamıştı.

Öte yandan yaşanan hack olayları Bitcoin'in yükselişine engel olmuyor. Popüler kripto para birimi, son 24 saatte yüzde 16.15 değer kazanarak 14.745 dolara çıktı ve piyasa hacmini 246 milyar dolara yükseltti.