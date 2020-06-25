Son Dakika! 65 Yaş Üstü Seyahat İzni Genelgesi Valiliklere Gönderildi

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için seyahat iznine ilişkin yeni genelge yayınladı. Valiliklere gönderilen genelgeye göre, 65 yaş ve üzerindekiler izin belgesi almak koşuluyla turizm amaçlı seyahat yapabilecek. 65 yaş üstü seyahat izni genelgesi detayları haberimizde.

65 yaş ve üzeri vatandaşların beklediği seyahat izni çıktı. İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü seyahat izni genelgesini 81 il valiliğine gönderdi. Genelgede, Kovid-19 salgınının yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşmesi ve turizm sezonunun açılması nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların turizm amaçlı seyahatlerine izin verilmesinin uygun olacağının değerlendirildiği belirtildi. Buna göre;

65 Yaş Üstü Seyahat İzni Genelgesi