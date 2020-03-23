65 Yaş Üstü Vatandaşlara Minibüs Yasağı

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde bir genelge yayınlayarak 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma sınırlaması getirmişti. İstanbul’da hatlı minibüs şoförleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşları minibüse almadı.

65 Yaş Üzerine Minibüs Yasağı

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri ile ilgili İHA'ya konuşan bir minibüs şoförü, "Devletimizin aldığı karara bağlı olarak 65 yaş üstü yolcuları almıyoruz. Evlerine dönmeleri konusunda uyarıyoruz. Hijyen olarak da zaten müsait değil, virüs var. Devletimizin aldığı kararı olumlu buluyorum” ifadelerini kullandı.

65 yaş üstü yolcuları minibüslerine almadıklarını belirten farklı bir minibüs şoförü de şunları söyledi: "65 yaş üstü yolcuları almıyoruz. Gereken uyarıyı da yapıyoruz, polisi arıyoruz. Çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. İnşallah çıkmayacaklar.”

Ülkemizdeki Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde toplam 20.345 test yapıldı. Türkiye’de test sonucu pozitif çıkan 1236 vaka bulunuyor. Ülkemizde hepsi yaşlı 30 hasta hayatını kaybetti.