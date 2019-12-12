66 Milyon Dolar Maaş Alan CEO Yılın İş İnsanı Seçildi

Disney’in CEO’su Bob Iger, yıllık 66 milyon dolarlık maaşı nedeniyle bir süredir eleştiriliyordu. Ancak Iger, TIME dergisi tarafından yılın iş insanı seçildi.

Dünyanın en büyük eğlence ve medya şirketlerinden biri olan Disney, sancılı bir süreçten geçtikten sonra Iger tarafından yönetilmeye başlandı. Iger, göreve geldikten hemen sonra karar verme mekanizmasını kendinde topladı. Ayrıca, şirketin kurucuları ve mevcut yönetimi arasındaki tatsızlığı da sonlandırdı.

Iger’ın 2018 yılında Disney’den aldığı 66 milyon dolarlık maaşı, Disney’in varisi Abigail Disney tarafından da eleştirilmişti.

Piyasa Değerinde Büyük Artış

Geçtiğimiz Mart ayında piyasa değerini 75 milyar dolar arttıran Disney ise, eleştirilere karşı çıkarak Bob Iger’e yapılan ödemeyi savunmuş ve ücretin büyük oranda performansa göre belirlendiğini belirtmişti.

CEO Bob Iger’i savunan Disney açıklamasında, 2005 yılında Iger’in CEO olmasından sonra şirketin hisselerinin 24 dolardan 132 dolara çıktığına vurgu yapıldı. Ayrıca, Disney’in piyasa değerinin geçtiğimiz mart ayında 75 milyar dolar arttığına dikkat çekildi.