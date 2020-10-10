67 Milyon Yıllık Dinozor İskeleti Rekor Fiyata Satıldı!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde yapılan bir açık artırmada 67 milyon yıllık dinozor iskeleti rekor fiyata satıldı. Yaklaşık olarak 67 milyon senelik dinozor iskeletinin alındığı fiyat ise dudak uçuklattı. Rekor fiyata satılan dinozor iskeleti aynı zamanda bu zamana kadar en yüksek fiyata satılan dinozor fosili oldu. Peki, dinozor fosili ne kadar fiyata satıldı? İşte satılan dinozor iskeleti ile ilgili tüm ayrıntılar!

67 Milyon Yıllık Dinozor İskeleti Ne Kadar Fiyata Satıldı?

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde dinozor fosilin satıldığı bir açık artırma yapıldı. Dünyada var olan en büyük dinozor cinslerinden Tyrannosaurus Rex (T-Rex), rekor bir fiyata satılarak bugüne kadar satılan en pahalı dinozor fosili oldu. Dinozor fosilini satın alan kişinin ödediği meblağ duyanların dudağını uçuklattı. 67 milyon yıllık bir dinozor iskeleti olarak bilinen "Stan" isimli T-Rex iskeletini satın alan kişi hakkında bilgi verilmedi.

New York'ta yapılan açık artırmada satılan Stan isimli Tyrannosaurus Rex (T-Rex) fosili toplamda 31.85 milyon dolara satıldı. Kiim tarafından satın alındığı bilinmeyen dinozor iskeletinin şu ana kadar satın alınan en pahalı dinozor iskeleti olduğu ifade edildi. Kim tarafından satın alındığını tam olarak açıklanmasa da açıklamalara göre Stan'i telefonla teklif veren bir şirket satın aldı.

Stan isimli Tyrannosaurus Rex (T-Rex) fosili, Güney Dakota'daki Black Hills Jeolojik Araştırma Enstitüsü'nde senelerden beri sergileniyordu. 188 kemiğe sahip olduğu, bozulmamış kafasının olduğu ve 11 santimden uzun dişleri olduğu belirtilen Stan adlı dinozor fosilinin bu zamana kadar hiçbir eksiği olmayan ve en büyük Tyrannosaurus Rex fosillerinden bir tanesi olduğu ifade edildi.

67 milyon yıllık dinozor iskeleti için tahmini bedelin New York'taki açık artırma öncesinde 6 milyon olması bekleniliyordu ancak bilinmeyen bir isim tarafından satın alınan dinozor iskeleti çok büyük bir meblağa satılmış oldu. 31.85 milyon dolara satın alınan dinozor iskeletinin kim veya kimler tarafından satın alındığı hakkında bir bilgi verilmedi ancak telefonla teklif veren bir şirkete satıldığı duyuruldu.