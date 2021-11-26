Çaldığı 680.000 Doları Gerçek Para Ödemeyen Kumar Oyununa Harcadı

Avustralyalı bir kadın 680.000 doları kumar oyununa harcadı. ABC, Avustralya'nın Tazmanya kentinde ikamet eden Rachel Naomi Perri isimli bir kadının 25 dolandırıcılık suçlamasını kabul ettiğini bildirdi.

Savcı, 2016-2019 yılları arasında Tazmanya Veteriner Hastanesinde çalışırken 475 dolandırıcılık işlemi gerçekleştirdiğini ve toplam 940.221 AUD (680.000 ABD doları) çaldığını söyledi.

Perri, çalınan parayı mobil slot makinesi simülatörü Heart of Vegas Slots'a olan bağımlılığını finanse etmek için kullandı.

10 milyondan fazla indirme ve 4.1 kullanıcı puanına sahip olan oyun, Las Vegas slot makinesi deneyimini yeniden yaratıyor ve oyunculara makinelerde harcamak için sanal para satın alma seçeneği sunuyor. Ancak bu jetonlar gerçek paraya çevrilemiyor.

Heart of Vegas Slots'tan yetkililer, oyuncuların sanal öğeler elde etmek için ücret ödemeleri gerekebileceğini ancak kullanılan terminolojiden bağımsız olarak, sanal öğelerin asla 'gerçek dünya' parası için kullanılamayacağını dile getirdi.

Açıklamada, "Oyunlar yetişkin bir izleyici kitlesine yöneliktir. Oyunlar 'gerçek parayla kumar oynama' veya gerçek para ya da ödül kazanma fırsatı sunmaz. Sosyal kumarhane oyunlarında uygulama veya başarı, gerçek parayla kumar oynamadaki başarı anlamına gelmez." ifadelerine yer verildi.

680.000 doları kumar oyununa harcadı

Tazmanya Veteriner Hastanesi, Perri'nin hırsızlık yaptığıın ancak 2019'da işten çıkarıldıktan sonra, veteriner banka hesaplarında anormallikler bulduğunda fark etti.

Polis ayrıca Perri'nin 2015 yılında kocasının adına 30.000 dolarlık kredi kartını bilgisi olmadan hileli bir şekilde çaldığını ve Heart of Vegas harcamaları yoluyla karta 24.000 dolar borç eklediğini keşfetti. Ayrıca alışkanlığını beslemek için birden fazla kredi kartı ve kişisel kredi almıştı.

Uzun bir kumar geçmişi olan Perri'ye ciddi bir kumar bozukluğu teşhisi konuldu.

Perri, polisle karşılaştığında eylemlerini hemen itiraf etti ve kapının çalınmasını beklediğini itiraf etti.

Daha önce benzer bir olay 2018'de ABD'li kongre üyesi Duncan Hunter ve eşi tarafından yaşanmıştı. Steam oyunlarında 1.500 dolar da dahil olmak üzere 250.000 dolardan fazla kampanya fonunu kişisel harcamalar için kötüye kullanmakla suçlanmışlardı.

Hunter, genç oğlunun bir suçlamadan sorumlu olduğunu, diğerlerinin ise platforma erişimi engelleme çabalarından kaynaklandığını iddia etti. 11 ay hapis cezasına çarptırıldı, ancak geçen Aralık ayında Donald Trump tarafından affedildikten sonra parmaklıklar ardında hiç zaman geçirmedi.