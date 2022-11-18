69 TL Değerindeki Popüler Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu!

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla oyuncuların yüzlerini güldürmeyi başaran Epic Games bu hafta da 2 ücretsiz oyunla oyuncuların karşısına çıkıyor. Bu hafta toplamda 2 oyunu ücretsiz olarak veren Epic Games'in durağı 69 TL değeriyle dikkat çeken ve son dönemde popülerleşen Evil Dead: The Game ve Dark Deity oldu.

Her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam eden Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları da belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda sevilen indie oyunlarını ücretsiz olarak veren Epic Games bu hafta ise Evil Dead: The Game ve Dark Deity ile karşımızda. Toplamda 108 TL değerindeki bu 2 oyunu 24 Kasım saat 18:00'e kadar kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Bunun yanı sıra önümüzdeki hafta verilecek ücretsiz oyun da belli oldu. STAR WARS: Squadrons önümüzdeki hafta ücretsiz olarak oyunculara sunulacak.

Evil Dead: The Game Hakkında

Ash Williams veya ikonik Evil Dead serisinden arkadaşlarını oynayarak üst düzey bir eşli mod ve çok oyunculu bir PVP aksiyon deneyimi dolu bu oyunda iş birliği yap! Üç orijinal Evil Dead filminin yanı sıra STARZ orijinali Ash vs Evil Dead televizyon dizisinden ilham alan bir oyunda dört hayatta kalandan oluşan bir ekibin parçası olarak keşfet, topla, korkunu kontrol et ve dünyalar arasındaki geçidi kapatmak için gerekli parçaları bul.

Dark Deity Hakkında

Terrazael dünyasına adım at ve yakında efsanevi olacak kahramanlara liderlik ederek, tutulmayan yeminler, pervasız savaşlar ve büyüyle parçalanmış bir ülkeyi yeniden kurma arayışında ol. Sıra tabanlı savaşlarda savaş, karakter ilişkilerini yönet, tehlikeli eserler topla ve Dünya'yı eski hâline çevir.