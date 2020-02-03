6G, 5G'den 8,000 Kat Hızlı Olabilir

5G teknolojisini tam anlamıyla kullanmaya başlamamışken, 6G hakkında açıklamalar geldi. Çinli merkezli bir ağ geliştiricisi 6G, 5G hızlarından 8,000 kat hızlı olabilir açıklaması ile internet kullanıcılarını şaşırtmayı başardı.

5G teknolojileri henüz emekleme aşamasını geçememiş durumdalar. Birçok ülke yeni teknolojiye geçmek için ilk yatırımlarını yapıyorlar; ancak 5G henüz genel anlamda kullanılabilir hale gelmedi. Buna rağmen teknoloji uzmanları 6G üzerinde konuşmaya şimdiden başladılar.

Hindustan Times isimli internet sitesinin aktardığı haberde, Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan rapora yer verildi. Çin'in halihazırda 6G teknoloji üzerine çalışmaları başlattığı ve neler mümkün olabileceğini araştırmaya koyulduğu ortaya çıktı. Raporda, 6G indirme veri hızları 1000GB/sn veya 8.000Gbps'ye eşdeğer olan 1TBps'ye kadar ulaşabilir denildi. Tahmin edilen hızlara ulaşılması durumunda "6G, 5G'den 8,000 kat daha huzlı sonuçlar verecek" ifadeleri kullanıldı.

6G ile cihazları beyinlerimizle kontrol edeceğiz

Sydney Üniversitesinden Dr. Mahyar Shirvanimoghaddam, ulaşılan saniyelik hızların birçok geliştirmenin önünü açacağını bildirdi. Shirvanimoghaddam, "Böylesine hızlarla cihazları beyinlerimizle kontrol etmenin mümkün olabilir" açıklamasını yaptı. Dr. Shirvanimoghaddam, bu teorik 6G hızlarının gerçeğe dönüşmesi için, "malzeme bilimi, bilgisayar mimarisi, çip tasarımı ve enerji kullanımı (...) Tüm bu cihazları risksiz olarak tedarik etmenin sürdürülebilir yollarını, Dünya'yı yakıp yok etmekden, geliştirmemiz gerekli" bilgisini de verdi.

6G henüz oldukça uzak bir hayal gibi görünüyor. 4G LTE ya da 4.5G, 2010 yılında ABD'de kullanılmaya başlamıştı. Türkiye'de 4.5G ise 2016 yılında hizmete alınmıştı. Olaya buradan bakınca, 6G hızlarına en az 10 yıllık bir sürenin olduğu düşünülebilir.

Samsung Başkan Yardımcısı Jay Y. Lee, 6G mobil ağ ekipmanı geliştirmek için özel sermaye şirketleriyle ortaklık kurmayı görüşmek üzere geçen Haziran ayında diğer şirket yöneticileriyle bir araya gelmişti. LG ise Ocak 2019'da Güney Kore'nin Daejeon'un Yuseong Bölgesi'nde özel bir araştırma merkezi inşa ettiğini açıkladı. Bu araştırma merkezlinde şirket "küresel standardizasyonu yönetecek ve yeni iş yaratma fırsatlarını güvence altına alacak" geliştirmeler yapacağını söylemişti. 5G teknolojisinin öncülerinden Huawei, 6G'yi Kanada Ottawa'daki Ar-Ge merkezinde araştırmaya çoktan başladı.

Türkiye'de ise Turkcell geçtiğimiz gün 5G yayın ile yeni teknolojide geldiği noktayı bizlere göstermişti. Buna rağmen Türkiye'nin yeni teknolojiyi yine biraz geriden yakalayacağına şüphe yok.