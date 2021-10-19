Rapçi 6ix9ine'ın Spotify'ı Hacklendi: Müstehcen Görseller Konuldu

6ix9ine'ın Spotify hesabına hack girişimi. Gerçek adı Daniel Hernandez olan 25 yaşındaki Tekashi 6ix9ine biyografisini ve fotoğraflarını değiştirdi, ancak bu değişim kendisi tarafından uygulanmadı.

Bilgisayar korsanları, rapçinin geçmişte tartıştığı iki müzisyenden oluşan biyografisinde yaptığı değişiklikte Trippie Redd ve Lil Durk'a atıfta bulundu. Allhiphop.com'a göre hackerlar, rapçinin sıçana dönüşen bir kadın olarak çizgi film görüntüsü de dahil olmak üzere birtakım görseller kullandı.

6ix9ine'ın Spotify hesabına hack girişimi

Biyografide “Her zaman Trippie Redd ve lil durk gibi olmak isteyerek büyüdüm, kızıma ve anneme vurmalarına izin verdim. Annem pis kokuyor, ben lağımdan geldim. 100 erkek arkadaşımı sallıyor ve gizlice beceriyorum." gibi ifadeler yer aldı.

6ix9ine'ın profil resmini de penis resimlerini içerecek şekilde düzenlendiği iddia edildi, ancak bu görsel Spotify tarafından hızlıca kaldırıldı. Spotify kullanıcıları hack girişim karşısında şok oldu ve diğer rapçileri içerik hakkında uyardı.

"Spotify'da 6ix9ine'in profiline bakmak hayatımın en büyük hatasıydı", "6ix9ine'in saldırıya uğramış Spotify'ını görene kadar günüm gayet iyi gidiyordu." gibi ifadeler kullanan Spotify takipçileri, sayfayı hızlıca raporlamaya başaldı. Rapçinin Spotify profili kısa sürede orijinal durumuna geri döndürüldü.

Bilgisayar korsanının veya bilgisayar korsanlarının kimliği açıklanmadı.

La page Spotify de 6ix9ine a été hackée aujourd'hui, tout est maintenant redevenu normal.



Les hackeurs avaient remplacé sa photo de profil par Trippie Redd, modifié sa bio ("je laisse Trippie et Durk b**ser ma mère...", changé ses playlists et les fonds de ses musiques 🤣 pic.twitter.com/jlZnJXAnAX — Rap Tentacion (@RapTentacion) October 15, 2021

Geçen ay Tekashi 6ix9ine, Las Vegas'taki bir Ultimate Fighting Championship etkinliğinde bir kavgaya karıştı. İzleyicilerden birinin rapçiyi gıcık ettiği ve ona bir içki fırlattığı söyleniyor. Yanıt olarak ise rapçinin bir içkiyi geri attığı aktarıldı. Olay sonucunda Tekashi 6ix9ine suçlanmadı, ancak diğer adamın kelepçeli olarak götürüldüğü söylendi.

Daha önce, YouTuber Jake Paul, 6ix9ine'a bir boks maçı için meydan okudu ve bunu "tüm insanlar için yapmak istediğini" belirtti. 6ix9ine yanıt olarak şunları söyledi: "Sanırım vefat eden güvenlik görevlisi gibi steroid kullanıyor."

Daniel Hernandez ilk olarak 2014 yılında şarkı yayınlamaya başladı ve anime görselleriyle karışık agresif rap tarzıyla ana akım dikkatleri üzerine çekti. 2017'nin sonlarında ilk ticari single'ı Gummo'nun piyasaya sürülmesiyle bir hayli popüler hale geldi, ancak kariyeri aynı zamanda kişisel ve yasal meseleler yüzünden mahvoldu.

Ünlü rapçinin müzik kariyerinden önce, 2009 yılında babasının öldürülmesinden sonra, ailesine destek olmak için marijuana sattığı biliniyor.