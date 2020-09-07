7 Eylül Türkiye Koronavirüs Tablosu, 7 Eylül Vaka Sayısı Kaç Oldu?

7 Eylül Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 7 Eylül Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 7 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 7 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu.
7 Eylül Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı
Son 24 saatte 103.925 test yapıldığı ve 1.703 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 57 kişi hayatını kaybetti ve 1.047 kişi iyileşti.
7 Eylül Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı
7 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 281.509 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.730'a yükseldi.
Toplam ağır hasta sayısının 1.118 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 252.152 olarak açıklandı.
Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.
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