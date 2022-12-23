Yılbaşında 7 Gezegeni Aynı Anda Görmek Mümkün Olacak

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin her yıl derleyip paylaşmış olduğu yılın en önemli gök olayları listesinde de yer alan olaya göre 31 Aralık 2022 tarihinde gün batımından itibaren 5'i çıplak gözle, 2'si ise teleskopla olmak üzere 7 gezegeni aynı anda görmek mümkün olacak.

Tam dolunay olmasa da yakın bir evreyle Ay'ın da eşlik edeceği bu görsel şölende gözlemlenmesi zor Plüton dahi gözlemlenebilecek. Bu olayın oldukça ender olduğunu belirten TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdür Vekili Dr. Tuncay Özışık, bu kadar gezegeni bir arada görme fırsatının kaçırılmaması gerektiğini belirtti.

Daha önce maksimum 4 gezegenin bir arada gözlemlenebildiğini belirten Özışık, yaklaşık 2040 yılına kadar bu olayın tekrarının mümkün olmadığını söyledi. 30 Aralık'ta da gözlemin gerçekleşme ihtimali olduğunu söyleyen Özışık, Ay'ın da bulunduğu evre nedeniyle 31 Aralık günü çok daha görkemli gözlem ve görüntüler elde edilebileceğini düşünüyor.

31 Aralık Günbatımı Sonrası 7 Gezegen Gözlemlenebilir

Saat olarak 31 Aralık günü saat 17.30 sonrası veriliyor ve ertesi sabaha kadar bu gözlemlerin gerçekleştirilebileceği belirtiliyor. Özellikle Plüton artık gezegen olarak kabul ediliyor olmasa da gözlemlenmesi oldukça zor olduğundan bu olayı ilgi çekici kılan durumlardan birisi. Çok uzak ve çok küçük bir gezegen olması onun bu olayda görüntülenebilmesini engellemeyecek.

Peki siz yılbaşını gezegenleri gözlemleyerek geçirme fikrine nasıl bakıyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.