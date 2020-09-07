7 İlde Hafta Sonu Sokağa Çıkmak ve Parka Gitmek Yasaklanabilir

Geçtiğimiz yılın sonundan bu yana ana gündem haline gelen yeni tip koronavirüs ile mücadele sonrasında vaka sayılarında önemli bir azalma görmüştük ve bu süreçte 'yeni normal' olarak adlandırılan kontrollü bir döneme giriş yaptık. Öte taraftan ülkemizde pek de ciddiye alınmayan tabloların ortaya çıkması ile birlikte vaka sayıları tekrar artış gösterdi. Nitekim bazı iddialara göre 7 ilde hafta sonu sokağa çıkmak ve parka gitmek yasaklanabilir!

Hafta Sonu Yasakları Geri mi Dönüyor?

Hürriyet'ten Nuray Babacan tarafından hazırlanan habere göre Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev alan Koronavirüs Bilim Kurulu bazı yeni önlemler üzerinde çalışıyor.

Bu kapsamda kurulun ve bakanlığın hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve her gün geçerli olmak üzere parka gitme yasağı üzerinde çalıştığı düşünülüyor. Bu yasaklar salgında artış gözlemlenen tüm illerde geçerli olabileceği gibi yalnızca belirli ilçelerde de uygulanabilir gibi gözüküyor.

Bulunduğumuz noktada bu iddiaların gerçek olup olmadığını bilmemekle birlikte bu yedi ilden birisinin İstanbul, bir diğerinin ise Ankara olduğu söyleniyor. Nitekim şehir sayısında vakalara bağlı olarak artış ya da azalış gözlemlenebilir ya da yasaklar yalnızca belirli alanlarda uygulanabilir.

Peki siz yaşanan bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri dönecek mi ve buna ihtiyaç var mı? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.